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閃電暴風圈10點觸陸！地形影響「路徑恐更偏北」　4區陸警防豪雨

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▲▼颱風閃電路徑。（圖／氣象局）

▲颱風閃電路徑。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

受到輕度颱風「閃電」影響，中央氣象局表示，閃電暴風圈已經在今日10點接觸台灣陸地，今日花東、屏東恆春半島將有局部大雨或豪雨，接著將會往台灣海峽移動，威力會逐漸減弱，暴風圈也可能會縮小。受到台灣地形影響，颱風路徑容易有不規則變化，可能會持續北偏。

氣象局預報員林定宜表示，閃電暴風圈已在今日上午10點接觸陸地，台東、屏東恆春半島、台南以南將陸續進入暴風圈範圍內，接著台東、恆春半島將有大雨，而台南、高雄則會有間歇性雨勢，預計晚上雨勢才會比較大。

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氣象局發布颱風最新消息指出，陸上警戒範圍包括臺東(含蘭嶼、綠島)、屏東、恆春半島、高雄及臺南；海上警戒範圍包括巴士海峽、臺灣東南部海面、臺灣海峽及東沙島海面。

▲▼閃電颱風將觸陸。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

▲閃電颱風觸陸後風雨將會增強。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

今日是閃電離台灣最接近的時段，氣象局預報員徐仲毅表示，今日台東、恆春半島將有局部大雨或豪雨、長浪等。預計閃電觸陸後，就會通過台灣南側，往台灣海峽移動，屆時威力逐漸減弱，暴風圈可能縮小。

閃電10時的中心位置在北緯 21.1 度，東經 121.6 度，即在鵝鑾鼻的東南方約 120 公里之處，以每小時13公里速度向西北西進行。徐仲毅表示，受到台灣地形影響，颱風路徑容易有不規則變化，有往北偏的機率。

▲▼氣象局閃電颱風說明記者會。（圖／記者張榮恩攝）

▲氣象局閃電颱風說明記者會。（圖／記者張榮恩攝）

徐仲毅指出，受到外圍環流影響，花東、恆春半島今日雨勢明顯，南部地區也會有短暫小雨，基隆北海岸、宜蘭地區為迎風面，也將迎雨，今日白天到明日清晨間，花東、恆春半島雨勢最劇烈，可能出現局部大雨或豪雨。

徐仲毅表示，桃竹苗地區受到沉降效應影響，溫度偏高，可能有34到35度高溫。另外颱風在經過台灣南端後，整體環境不利其發展，強度將會減弱，在這之前的強度則會維持或略增強，不過仍以維持輕度颱風強度的機率較大。

徐仲毅表示，颱風在明日受到東北風影響轉向，預計未來36到48小時間減弱為熱帶性低氣壓，明日下午後東北風增強，北部、東北部將會有雨，其中基隆北海岸、大台北山區可能有大雨。

▲▼閃電颱風陸警10:15第9-2報。（圖／氣象局）

▲▼閃電颱風衛星雲圖。（圖／氣象局）

▲閃電颱風今日對台影響最大。（圖／氣象局）

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