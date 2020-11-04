2盒只要499！藥局口罩「大降價」比實名制還便宜　驚人囤罩牆曝光

記者許力方／綜合報導

疫情持續延燒，解封遙遙無期，有民眾發文笑說，從一開始一盒180元買到390元，現在回頭看，手上已囤了超過500片口罩。如今國產醫療口罩「雙鋼印」實名制上路，年底沒賣完就得回收，藥局開始出現拋售潮，過去搶手的特殊色螢光綠、亮黃、紫羅蘭等一盒不到500元，甚至有人買到2盒499元的超甜價格，比實名制還便宜。

▲藥局口罩「大降價」一片不到5元！（圖／翻攝「口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社」臉書，下同）



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事實上，9月24日起國產平面式醫用口罩，須逐片標示「MD」及「Made In Taiwan」雙鋼印，並全面由國家徵用，供應實名制通路銷售，指揮中心10月14日提前宣布，口罩產能已充足可供應實名制通路銷售，加上進口口罩管理有成效，「雙鋼印」口罩全面徵用提前於15日起恢復定額徵用，其餘產能供應自由市場。