2盒只要499！藥局口罩「大降價」比實名制還便宜　驚人囤罩牆曝光

記者許力方／綜合報導
疫情持續延燒，解封遙遙無期，有民眾發文笑說，從一開始一盒180元買到390元，現在回頭看，手上已囤了超過500片口罩。如今國產醫療口罩「雙鋼印」實名制上路，年底沒賣完就得回收，藥局開始出現拋售潮，過去搶手的特殊色螢光綠、亮黃、紫羅蘭等一盒不到500元，甚至有人買到2盒499元的超甜價格，比實名制還便宜。
▲藥局口罩「大降價」一片不到5元！（圖／翻攝「口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社」臉書，下同）
事實上，9月24日起國產平面式醫用口罩，須逐片標示「MD」及「Made In Taiwan」雙鋼印，並全面由國家徵用，供應實名制通路銷售，指揮中心10月14日提前宣布，口罩產能已充足可供應實名制通路銷售，加上進口口罩管理有成效，「雙鋼印」口罩全面徵用提前於15日起恢復定額徵用，其餘產能供應自由市場。
口罩實名制自2月6日起至今已逾7個月，以每片5元價格提供國人購買，6月起調整為實名制與廠商自由販售並行，如今「雙鋼印」口罩上路，指揮中心規定，各通路可以販售「無雙鋼印」存貨至12月24日，沒賣完的口罩就要全面回收，市場有清庫存壓力，開始出現拋售潮，有藥師就說，一開始賣最貴大概賣到600元，現在降價剩下450元。 有民眾就發文，直呼實名制以前大家聽到口罩一片5元都嫌貴，後來疫情爆發價格水漲船高，過去一周看到台北、台中、雲林等地網友分享，以同樣廠牌的「久富餘」特殊色雙鋼印醫療口罩來看，價格從一盒350元一路跌到330元、300元甚至275元；恆大基本色也出現2盒499元的超甜價格。 據悉，有藥局受訪時坦言，因為雙鋼印上路，單鋼印口罩只能賣到12月24日，有些廠商也緊急出清，因為產量供大於求，庫存的口罩基本色通通大降價，藍、綠色只要一盒245元，一片只要4.9元，比實名制還便宜。
口罩實名制自2月6日起至今已逾7個月，以每片5元價格提供國人購買，6月起調整為實名制與廠商自由販售並行，如今「雙鋼印」口罩上路，指揮中心規定，各通路可以販售「無雙鋼印」存貨至12月24日，沒賣完的口罩就要全面回收，市場有清庫存壓力，開始出現拋售潮，有藥師就說，一開始賣最貴大概賣到600元，現在降價剩下450元。
有民眾就發文，直呼實名制以前大家聽到口罩一片5元都嫌貴，後來疫情爆發價格水漲船高，過去一周看到台北、台中、雲林等地網友分享，以同樣廠牌的「久富餘」特殊色雙鋼印醫療口罩來看，價格從一盒350元一路跌到330元、300元甚至275元；恆大基本色也出現2盒499元的超甜價格。
據悉，有藥局受訪時坦言，因為雙鋼印上路，單鋼印口罩只能賣到12月24日，有些廠商也緊急出清，因為產量供大於求，庫存的口罩基本色通通大降價，藍、綠色只要一盒245元，一片只要4.9元，比實名制還便宜。