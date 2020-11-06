鍾明軒爆《鬼滅之刃》配音練完才被取消　嗆代理商「儘早倒閉」

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

日本動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，在台上映3天票房立刻突破1億大關。網紅鍾明軒5日在YouTube頻道上傳影片，踢爆本來他獲得邀約參與中文版配音，角色的名字是魘夢，結果聲音都練好了，卻因為高層一句「他有政治立場」而被取消，氣得在影片最後酸諷代理商木棉花「儘早倒閉」。

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▲鍾明軒爆料鬼滅之刃劇場版「本該是我配音的」。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

鍾明軒在影片中秀出與木棉花公司行銷部人員的電子郵件內容，表明是在8月28日收到邀約，加LINE討論之後，經紀人和他都覺得角色的形象很適合自己，於是同意接下合作案，接著行程表也出來了，9月23日有配音領班教學、試音練習，9月24日正式錄音，10月的電影特映會也將以神祕嘉賓的身分出席。

就在一切都談好、做好之後，突然有一天鍾明軒接到行銷部人員的通知，雙方講了40分鐘的電話，合作案就這樣被取消了，原因是老闆不同意，「老闆的左右手跟總經理是好朋友，說我很敏感、有政治立場」，舉的例子包含之前的香港反送中。

▲支持鍾明軒的網友在木棉花的臉書留言要求主管道歉。（圖／翻攝自Facebook／木棉花）

鍾明軒坦言，得知這件事情大家都很難過，就因為高層一句話，這個很有質感的邀約就這樣泡湯了，而且他聲音也練好了，影片最後還表演一段配音雪恥，並「祝福」木棉花公司「儘早倒閉」。

不少粉絲看完影片，紛紛在底下留言安慰鍾明軒，「你的聲音真的很適合的說」、「想聽你的配音」。不過，也有部分網友認為，談好了突然被取消雖然很令人氣憤，最後一句「祝福」卻有些太過了，支持鍾明軒的努力，但無法認同影片的觀點。