「賺1億才算賺了點錢」湖北口罩小鎮暴富　工人月薪26萬元

▲湖北口罩小鎮暴富。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

「賺三五千萬都不算賺到錢，賺1億以上才算賺了點錢，」這是湖北仙桃彭場鎮近期的流行語。這個距離武漢100公里的鄉鎮，有「無紡布（不織布）之都」的稱號，早在疫情之前，就是大陸最大的不織布製品加工出口基地，生產大陸六成的不織布產品，佔據全球市場份額的四分之一，其生產的口罩、防護服長期銷往歐美等海外市場。

據《棱鏡》報導，作為防疫的「硬通貨」，今年以來，口罩和防護服在全球的需求暴增，令彭場鎮訂單紛至遝來。當地的譽誠布製品有限公司董事長周利榮說，她2015年入行，主營防護服，去年公司全年產值還不到4千萬元（人民幣，下同），但截至今年10月份，工廠的產值已經達到4億元，較去年全年翻了10倍。

瘋狂的市場行情帶動整個產業鏈，從上游機器、原材料價格到人工都上漲了數十倍。除了為當地新增多名億萬富翁外，就連口罩廠的工人1個月工資也可高達6萬元人民幣（約新台幣）。有一名機械維修工1天甚至就可賺5萬元，2個月就賺了幾百萬元。

巨大的財富效應甚至帶動了周邊武漢的樓市。武漢一建商的工作人員說，他們位於武漢的豪宅，這幾個月都被仙桃口罩廠老闆們買走了，「一套幾千萬元，還都是全款。」據悉，與去年同期相比，整個仙桃市今年的新增存款超過2百億元。

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