霸氣王者降臨！「牛仔隕石黑」口罩11/6萊爾富開賣　首波限量3萬盒

▲牛仔隕石黑口罩。（圖／萊禮生醫提供）

記者曾筠淇／綜合報導

牛仔系列的口罩又來了！前兩週才剛預購完牛仔玫瑰粉色和牛仔金屬藍色，萊潔這週再度重色出擊，推出「牛仔隕石黑」口罩。此款口罩將於11月6日晚上8點初次登場，民眾可透過萊爾富的「Life-ET機台」進行預購；而在日後，該款口罩也將於9大通路陸續上市。

萊潔「玩色．牛仔系列」的牛仔隕石黑醫療防護口罩將於11月6日晚上8點整，在全台萊爾富開放預購，首波一共有3萬盒的貨量，民眾可以透過「Life-ET機台」進行預購，每人限購一盒，售完為止。此款口罩與以往相同，一樣每盒50入裝，定價399元。

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▲口罩上有明顯的刷白牛仔紋。（圖／萊禮生醫提供）

►萊爾富預購流程：

民眾可於Life-ET機台點選「炫彩口罩」，輸入「手機號碼」，接著便會收到一組「驗證碼」簡訊，只要將「驗證碼」輸入機台並進行驗證，驗證成功後，即可列印繳費單據至門市「櫃檯繳費」，迅速完成「牛仔隕石黑口罩」預訂。

牛仔隕石黑口罩日後也將於家樂福、特力屋、特力和樂（Hola）、大樹、丁丁、佑全、維康、札幌藥妝和墊腳石圖書陸續上市，實際開賣時間則以各通路公告之訊息為主。

▲一盒50片裝。（圖／萊禮生醫提供）

業者希望口罩除了是防疫商品，同時也可以成為時尚單品，因此這款口罩特別採用亮光黑的布面，並搭配刷白牛仔紋，盼能呈現出低調奢華的暗黑潮流感，也散發牛仔粗獷野性的風格。另外，此款口罩採用外耳繩規格，戴起來會比較貼近臉部，臉小的民眾在使用上也會更貼合一些。

業者補充說明，「萊潔是全台獨家採用一萬等級無菌室生產最高潔淨醫療口罩，並通過BFE99%、VFE99%、PFE 95%細菌、病毒、微粒三E過濾高規格醫療口罩」，希望民眾可以買得安心、用得安心。

▲此款口罩採用外耳繩規格。（圖／萊禮生醫提供）

►►其他販售資訊：

1. 【宏瑋】三層醫療用口罩（雙鋼印）：

(1) 顏色：潮流橘色

(2) 片數：一盒50入

(3) 售價（網路價）：一盒599元

(4) 平台：PChome 24h購物

2. 【3M】醫用口罩（成人未滅菌）

(1) 顏色：藍色

(2) 片數：一包8入裝

(3) 售價（促銷價）：一包69元

(4) 平台：FriDay購物

3. 【南六】醫療用平面口罩（成人未滅菌）

(1) 顏色：綠色

(2) 片數：一盒50入裝

(3) 售價（促銷價）：一盒549元

(4) 平台：FriDay購物