LIVE／閃電「不排除更往北偏」！豪雨狂襲4縣市　氣象局最新說明

記者李佳蓉／綜合報導

中央氣象局持續對第20號颱風「閃電」發布陸上警報，目前中心位置在鵝鑾鼻東南方190公里海面上，持續以西北西轉西北方向往台灣海峽南部移動，巴士海峽、台灣海峽、東沙島海面都是海上警戒區域。天氣風險公司總經理彭啟明指出，閃電颱風未來也不排除持續更往北偏。氣象局也召開記者會說明閃電颱風最新動態。

氣象局表示，除了海上作業船隻須嚴加戒備，隨著颱風接近，陸地上風力也逐漸增強，西半部、東部地區有8～9級強陣風，恆春更有10級以上強陣風。目前已觀測到蘭嶼海面上出現14級強陣風，恆春觀測到10級強陣風。

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▲中央氣象局針對閃電颱風動態最新說明。（圖／記者張榮恩攝）

預估閃電颱風暴風圈會在中午前後接觸台灣陸地，台東、恆春半島、高雄、台南要慎防暴雨、長浪。目前颱風外圍雲系主要影響花東及恆春半島，南部地區也有局部零星降雨，於迎風面的北部地區也有風力，尤其基隆北海岸也有降雨。未來24小時影響最大區域為花東及恆春半島，有局部性大雨或豪雨，恆春可能有豪雨以上雨勢。

氣象局也提醒，今天為颱風最接近台灣的一天，風雨逐漸加大，尤其是蘭嶼及恆春半島；雨勢則是花東、恆春半島與屏東山區須多提防大雨或豪雨。至於北部地區，尤其桃竹苗因背風沉降效應溫度偏高，恐出現34、35度高溫，請多加留意。

▲閃電颱風目前位於台灣東南方海面上。（圖／氣象局）