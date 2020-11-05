允許開火！中國人大公告海警法草案　日漁船恐成打擊目標

▲中國海警船曾進入「釣魚台12海浬」巡航，日方海上阻撓較勁。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國第十三屆全國人民代表大會在10月13日展開第二十二次會議，會議中審議了《中華人民共和國海警法（草案）》（以下簡稱海警法），並於4日在官網公告，其中明訂了海警機構的性質和職責，並允許海警在外國船隻侵犯中國海域，或是進行違法行動之時可以動用武力，引起國際社會關注。

據悉，《海警法》草案分為十一章，明確指出海警機構是海上武裝力量及國家行政執法的力量，其中第三章第十九條明列，若中國國家主權、權利及管轄範圍在海上正受到外國組織、個人的不法侵害或者面臨不法侵害的緊迫危險時，可以依據《海警法》和其他相關法律，使用武器在內的一切必要措施當場制止、排除危險。

中國近來不只在南海動作頻頻，更多次進入釣魚台海域（尖閣諸島海域），近日《海警法》的公告，引起中日緊張關係升溫。根據共同社報導，部分日媒針對海警法公告一事指出，將對在尖閣諸島海域作業的漁民造成威脅，不只是漁船，甚至連日本海上保安廳船隻，都有可能成為打擊目標。

日本內閣官房長官加藤勝信對此表示，尖閣諸島事日本固有領土，「會堅決守護我國領土、領空、領海，將警戒與監視做到萬無一失，會隨時注意中國海警局的動向。」

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