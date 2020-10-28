沖繩海域「利劍21」聯合軍演　美大選前近5萬人參加

實習記者劉佩婷／綜合報導

美國海軍太平洋艦隊（United States Pacific Fleet）於26日發表聲明，將會與日本自衛隊合作，在沖繩海域邊展開「利劍21」（Keen Sword 21）的軍事演練，同時加強雙邊關係。駐日美軍司令施奈德（Kevin Schneider）表示，這將會影響到釣魚台列嶼的防衛，美軍的支持對中國也有潛在的威脅性。

根據日本《NHK》報導，駐日美軍司令施奈德、日本防衛省武官最高領導與統合幕僚長山崎幸二，昨天在日本海上自衛隊護衛艦加賀號（DDH-184）上舉行記者會。施奈德強調，美日整合性的部隊運作能力，可運送戰備部隊到釣魚台列嶼進行防衛。

▼利劍軍演。（圖／翻攝自Facebook／新‧二七部隊 軍事雜談）

日本自衛隊出動約3萬7000人，美國派了9000多名陸軍、海軍、空軍，參加了「利劍」（Keen Sword）的聯合軍演，動用了雷根號航艦打擊群、船塢登陸艦「阿希蘭號」（USS Ashland）、第5艦載機聯隊（Carrier Air Wing 5）約百架軍機，加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦「溫尼佩格號」（HMCS Winnipeg ） 也將參加演習中的海上訓練。演習為期11天，持續到11月5日。

儘管新型冠狀病毒對全世界產生了巨大的影響，但日本最高軍事指揮官山崎浩表示，「日本周圍的安全局勢日益嚴峻，這次的軍演讓我們有機會展示日美同盟的實力，我們不會因此就鬆懈！」