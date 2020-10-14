凍未條！日本將推新型護衛艦　嚇阻中國船隻靠近釣魚台

▲釣魚台引發中、日、台三方主權爭議。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

面對近期中國大陸船隻屢次進入釣魚台海域，日本除考慮引進大型無人偵察機偵查外，據日媒報導，日本海上自衛隊將最快於下月推出一種新型多任務護衛艦，名為「平成30年度多用途護衛艦（30FFM）」。該艦所需船員更少，機動性高，可解決現有人員短缺問題，預計2022年投入使用。

日本這款標準排水量3900噸的30FFM新型護衛艦，將有大約100名船員，較目前服役中的常規驅逐艦少了一半，更為日本宙斯盾驅逐艦的三分之一；該艦單艘價格為480億日圓，也較常規驅逐艦便宜250億日圓，主要可進行反潛、掃雷、布水雷等任務。

▲三菱重工造船廠正在建造中的30FFM 。（圖／環球時報）

《日本時事通訊社》報導稱，30FFM將主要在東海巡邏，以及監視中國大陸軍艦和其他船隻。報導坦言，由於使用智慧型手機受到限制、空間狹窄等，日本年輕人迴避此類工作，造成海上自衛隊人員招募的困難。

按照日本防衛省數據，2018財年、2019財年，日本海上自衛隊定期作戰人員的實際招募數量，分別為計劃人數的60%和90%。

據了解，為增加海上自衛隊能力，日本防衛省計畫將現有海上護衛艦的總數，從少於50艘增加到54艘，並在《中期防禦能力發展計劃（2019-2023財年》）中，提到要建造10艘FFM型護衛艦，長遠來看，規劃達22艘。

近期，曾有兩艘大陸海警船於11日，進入釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）附近，日本官方所聲稱的「領海」範圍並逗留，引發日本政府的強烈抗議；此次也是大陸海警船今年第18次，進入日本政府所聲稱的釣魚台列嶼附近「領海」。

日本《每日新聞》曾報導稱，由於中國大陸船隻的威脅增大，近海局勢趨於緊張，日本海上保安廳考慮引進美國製造的「海上衛士」大型無人機，來加強海上巡邏。



釣魚台列嶼位於中國大陸東海、沖繩海槽以北、台灣東北外海，其最大島釣魚台距離台灣彭佳嶼約140公里，距日本石垣島約175公里。因歷史發展因素，大陸稱釣魚島及其附屬島嶼，台灣稱釣魚台列嶼，日本稱尖閣諸島，均宣稱擁有主權。