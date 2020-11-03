　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

陸海警船航行釣魚台海域　今年達283天創紀錄

請按讚支持ETtoday新聞雲

中國海警船進入「釣魚台12海浬」巡航，日方海上阻撓較勁。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸海警船過往進入釣魚台附近海域巡航，與日方海上阻撓較勁。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

儘管美中、南海局勢緊張，中國大陸仍不忘持續在釣魚台列嶼宣示主權。據日本《共同社》報導，中國當局的船隻已連續57天、今年內共283天，在釣魚台海域鄰接區出沒，創歷史新高，意欲把此處是「中國固有領土」的主張變為既成事實。

釣魚台列嶼位於中國大陸東海、沖繩海槽以北、台灣東北外海，其最大島釣魚台距離台灣彭佳嶼約140公里，距日本石垣島約175公里。因歷史發展因素，大陸稱釣魚島及其附屬島嶼，台灣稱釣魚台列嶼，日本稱尖閣諸島，均宣稱擁有主權。

日媒報導，11月2日，又有4艘大陸海警船，在釣魚台列嶼周圍日本聲稱的「領海」外圍「鄰接區」航行，其中1艘還有類似機關砲的裝備。日本第11管區海上保安總部稱，這是第連續57天，在釣魚台附近發現大陸公務船，全年累計已達283天，刷新歷史最高紀錄。

報導分析，中方反覆在釣魚台海域航行，意欲把此處是「中國固有領土」的主張變為既成事實。

在此之前，為嚇阻大陸海警船進入日本宣稱的「領海」外圍「鄰接區」，據日媒上月報導，日本海上自衛隊將最快於11月推出一種新型多任務護衛艦，名為「平成30年度多用途護衛艦（30FFM）」。該艦所需船員更少，機動性高，可解決現有人員短缺問題，預計2022年投入使用。

►我該答應女友嗎？

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
金門巨蟒照超嚇人！慘被壓死陳屍路旁　專家一看曝真相
六月5歲兒過敏「爆棄養3隻貓」　網怒開砲：最壞身教
快訊／北市38歲警沒來上班　驚見倒臥家中猝死
勞保付一輩子可能一場空　3種人領不到老年給付退休金
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

陸海警船航行釣魚台海域　今年達283天創紀錄

日本防中國北韓飛彈威脅　新型神盾艦增至9000噸排水量

美將售台4架MQ-9「死神」無人機　金額171億元！進最後批准階段

印太地區爆發「軍購熱潮」　都和美國一項戰略方針有關

俄羅斯「核盾牌」研發者：核武是人類的福利　75年沒有世界性戰爭

美日印澳「馬拉巴爾」四國軍演　美國大選投票日舉行！

潛艦國造延後動工？　海軍斥假消息：台船11月擇吉時開工典禮

解放軍大型隱身無人機「翼龍10」亮相　可掛載殲20特供導彈

時殷弘：北京無意在台海惹戰事

西藏軍區增加「實戰考核」　15式輕型坦克曝光

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

劉在錫自曝「19歲初吻」！全場超質疑　車太鉉猛攻：20多歲是他最醜的時候ＸＤ

《動力火車》花蓮飆唱《永遠不回頭》喊：很累！！　新歌首唱《忠孝東路走九遍》第二集

道士開鐵桶驚見「沉冤16年白骨 」他嘆上香也不敵怨氣：已衰半年

馬來西亞女大生擲筊1次就允杯！　父母行兇座車旁招魂：我們回家

陸海警船航行釣魚台海域　今年達283天創紀錄

日本防中國北韓飛彈威脅　新型神盾艦增至9000噸排水量

美將售台4架MQ-9「死神」無人機　金額171億元！進最後批准階段

印太地區爆發「軍購熱潮」　都和美國一項戰略方針有關

俄羅斯「核盾牌」研發者：核武是人類的福利　75年沒有世界性戰爭

美日印澳「馬拉巴爾」四國軍演　美國大選投票日舉行！

潛艦國造延後動工？　海軍斥假消息：台船11月擇吉時開工典禮

解放軍大型隱身無人機「翼龍10」亮相　可掛載殲20特供導彈

時殷弘：北京無意在台海惹戰事

西藏軍區增加「實戰考核」　15式輕型坦克曝光

快訊／台北動物園最年長黑猩猩「阿美」離世　享年51歲

LOL遊戲宇宙再擴張　RPG《聯盟外傳：殞落王者》明年發售

萊豬進入校園算不算違法　陳吉仲：還有很多完整配套措施

打一句有聲音的句子！　五月天瑪莎「74個啦」讓2.5萬人大崩潰：拜託公佈解答

三星搶搭雙11熱潮　祭出全品項5折起、買手機送電視

桃園大溪民宅火災10分鐘撲滅　屋主行動不便葬身火場

受疫情與小聯盟變革影響　大聯盟取消冬季、球團老闆會議

DQ數位能力疫後增能！「職變論壇」助青年就業、翻轉職涯

倒閉潮來了！旅行社「一個月收11家」　今年停業家數達去年2倍

衝了！漢堡王罪惡「巧克力華堡」全台都吃得到了　2新花生醬口味同步登場

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

軍武熱門新聞

美將售台灣4架MQ-9無人機　裝置偵察設備

俄「核盾牌」研發者：核武是人類福利

印太軍購熱潮　都和一個原因有關

美日印澳四國軍演　美國大選投票日開始！

日本新型神盾艦排水量增至9000噸

潛艦國造延後動工？　海軍斥假消息

解放軍大型隱身無人機「翼龍10」亮相

時殷弘：北京無意在台海惹戰事

陸海警船靠近釣魚台　283天創紀錄

南高加索士兵被鍊住防逃　殘缺屍堆疊

美以2864億元准售阿聯F-35

西藏軍區實戰考核　15式輕型坦克曝光

老兵骨灰發現2子彈 已存在近70年

瑞士與美國談判把「F-5戰機」賣回去

更多熱門

相關新聞

福斯T-Roc確認11/18上市

福斯T-Roc確認11/18上市

歷經長期鋪陳，福斯健全SUV、CUV陣線的最新車款T-Roc，日前也正式發佈通知，確認將於11/18正式在台發表；一如早先釋出的預售資訊，本次T-Roc將採雙動力、雙車型之姿，以112.8萬元起的正式建議售價在台發起預售

陸官方約談馬雲　人行點名BATJ

陸官方約談馬雲　人行點名BATJ

苦苓／拜登當選會對台灣不利嗎？

苦苓／拜登當選會對台灣不利嗎？

美選前夕！白宮公布「對中政策全集」

美選前夕！白宮公布「對中政策全集」

台灣賭盤「一面倒」押川普勝選連任

台灣賭盤「一面倒」押川普勝選連任

關鍵字：

釣魚台中國中國大陸大陸日本台灣釣魚島釣漁臺列嶼大陸軍武

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／梁育誌父母道歉：以命償命

快訊／罔腰道歉了！「希望民宿老闆能原諒我們」148字謝罪

開車門害女騎士遭輾斃　賓士大媽：沒錢賠

即／成大電機博士生自殺身亡　才當房仲幾天

被爆破壞民宿！罔腰「誰包棟喝酒不嗨？」怒嗆老闆

罔腰被控醉毀民宿…前男友出面幫道歉：我會賠償

勒殺女大生嫌家世曝！5度偷女內褲　父湊29萬換兒自由身

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

台南妹「斷頭女鬼要糖」紅到國外！

聚會追憶小鬼　阿喜當街失控狂吐

電梯壞了！15樓住戶大戰外送員　神對話網笑翻

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

惡意破壞綠島民宿　女網紅身分遭起底

醫院拒開死亡證明！　男大生遺體「殯儀館躺17年」

更多

最夯影音

更多
女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭
網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面