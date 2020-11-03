陸海警船航行釣魚台海域　今年達283天創紀錄

▲大陸海警船過往進入釣魚台附近海域巡航，與日方海上阻撓較勁。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

儘管美中、南海局勢緊張，中國大陸仍不忘持續在釣魚台列嶼宣示主權。據日本《共同社》報導，中國當局的船隻已連續57天、今年內共283天，在釣魚台海域鄰接區出沒，創歷史新高，意欲把此處是「中國固有領土」的主張變為既成事實。

釣魚台列嶼位於中國大陸東海、沖繩海槽以北、台灣東北外海，其最大島釣魚台距離台灣彭佳嶼約140公里，距日本石垣島約175公里。因歷史發展因素，大陸稱釣魚島及其附屬島嶼，台灣稱釣魚台列嶼，日本稱尖閣諸島，均宣稱擁有主權。

日媒報導，11月2日，又有4艘大陸海警船，在釣魚台列嶼周圍日本聲稱的「領海」外圍「鄰接區」航行，其中1艘還有類似機關砲的裝備。日本第11管區海上保安總部稱，這是第連續57天，在釣魚台附近發現大陸公務船，全年累計已達283天，刷新歷史最高紀錄。

報導分析，中方反覆在釣魚台海域航行，意欲把此處是「中國固有領土」的主張變為既成事實。

在此之前，為嚇阻大陸海警船進入日本宣稱的「領海」外圍「鄰接區」，據日媒上月報導，日本海上自衛隊將最快於11月推出一種新型多任務護衛艦，名為「平成30年度多用途護衛艦（30FFM）」。該艦所需船員更少，機動性高，可解決現有人員短缺問題，預計2022年投入使用。

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