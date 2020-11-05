今年撲本島首颱！閃電海陸警齊發　歷年11月颱象神最可怕釀64死

▲氣象局持續發布閃電颱風海警，預計今晚發陸警。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

氣象局持續發布閃電颱風海警，預計今（5）日20:30發布陸警，警戒範圍以恆春半島為主，台東機率也高。氣象預報員林伯東指出，2000年後11月共有4個颱風發布颱風警報，其中，2000年中颱象神的外圍環流及鋒面雙重影響，使得台灣北部、東半部、恆春半島及中南部山區降下豪雨，當年造成全台64人死亡，以基隆巿「建益護理之家」14人溺斃及「天道研究學院」15人溺斃最為嚴重。

根據最新氣象資料顯示，閃電暴風圈正逐漸朝巴士海峽接近，對巴士海峽、台灣東南部海面及台灣海峽南部構成威脅。氣象局持續發布海警，預計20:30將發布陸警，恆春半島首當其衝，台東納入警戒範圍機率也高。

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▲閃電颱風持續發布海警，明一整天台東、恆春半島降雨最顯著。（圖／中央氣象局）

氣象局統計，1959年起，歷年11月共有17個颱風發布颱風警報，在2000年後則有2000年中颱象神發布海陸警、2000年輕颱貝碧佳發布海警、2003年米勒海陸警齊發，2007年米塔發布海警。





▲11月發颱風警報之歷史颱風列表，橘色彩色欄為海陸警齊發颱風。（圖／氣象局提供）

其中，2000年的中颱象神在11月1日侵台，形成後向北轉北北東移動，在宜蘭東北方近海轉向東北前進。因颱風外圍環流及鋒面雙重影響，台灣北部、東半部、恆春半島及中南部山區降下豪雨，造成當時的台北縣汐止、台北巿、基隆及宜蘭部分地區積水嚴重。

象神颱風更造成全台道路多處坍方，電力、電信系統嚴重受損，近26萬戶停水。農業損失約36億，全台計64人死亡，以基隆巿「建益護理之家」14人溺斃及「天道研究學院」15人溺斃最為嚴重。

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