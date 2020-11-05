快訊／閃電颱風陸警20:30發布　加速襲台「2地區」警戒雨彈

記者賴文萱／台北報導

閃電颱風逼近台灣，氣象局今（5）日持續發布海警，14時中心位置在鵝鑾鼻東南東方約490公里，以每小時20公里速度加快向巴士海峽前進，七級風暴風半徑100公里。隨著颱風逐漸靠近，氣象局預估今天晚間發布陸警，陸警範圍以目前來看，恆春半島可能會進入陸警範圍，另外，台東部分機率也高。

▲氣象局持續發布閃電颱風海警，預計最快傍晚發陸警。（圖／翻攝自RAMMB）

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根據最新氣象資料顯示，閃電暴風圈正逐漸朝巴士海峽接近，對巴士海峽、台灣東南部海面及台灣海峽南部構成威脅。颱風外圍環流影響，今晚起至明日台灣附近各海面風浪將逐漸增大，恆春半島及東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區將有10級以上強陣風，東部、中部以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖亦有8至9級強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部及恆春半島沿海易有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。

▲閃電颱風持續發布海警，明一整天台東、恆春半島降雨最顯著。（圖／中央氣象局）

氣象預報員林伯東指出，閃電颱風明天一整天最接近台灣，並通過台灣南端的巴士海峽，其強度及暴風圈還有增強、擴大趨勢，預估在最接近台灣時候強度達顛峰。由於颱風通過巴士海峽後，仍有逐漸偏北趨勢，暴風圈可能觸碰到恆春半島及台東，氣象局將在今天20:30發布陸警。

宜蘭蘇澳今已觀測到2米長浪，基隆北海岸、東半部及恆春半島明天仍需注意長浪發生；各地風力今約8-9級，明天各地會增強到9-10級強陣風，恆春半島更可能達11級強陣風。

▲氣象預報員林伯東說明閃電颱風最新動態。（圖／記者黃國霖攝）

隨著颱風逐漸靠近，東半部開始有下雨現象，明天影響最大區域為台東、恆春半島，可能會有局部性大雨、豪雨；南部、宜蘭及花蓮則有短暫陣雨；中部地區以多雲為主。

周六雖然颱風已經遠離，但迎風面特別是宜蘭、大台北地區，受到水氣多加上東北風影響，下雨狀況明顯，有局部較大雨勢發生機率。

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