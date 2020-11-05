閃電強度巔峰最近台「暴風圈明白天觸陸」　屏東、台東雙警戒

▲閃電颱風逼近，氣象局20:30發布陸上颱風警報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

閃電颱風逼近台灣，氣象局今（5）日20:30將發布陸上颱風警報，17時颱風中心位置在鵝鑾鼻東南東方約430公里，以每小時20公里左右速度向巴士海峽前進，七級風暴風半徑100公里。氣象局表示，閃電颱風強度巔峰時刻離台灣最近，目前以恆春半島可能會進入陸警範圍，另外，台東部分機率也高。

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▲氣象局持續發布閃電颱風海警，預計20:30發陸警。（圖／中央氣象局）

根據最新氣象資料顯示，閃電颱風中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西轉西北西移動，其暴風圈正逐漸朝巴士海峽接近，對巴士海峽、台灣東南部海面及台灣海峽南部構成威脅。閃電颱風目前對流雲系稍減弱，底層環流還可以維持，但颱風未來增強幅度有限。

受到颱風外圍環流影響，今晚起至明日台灣附近各海面風浪將逐漸增大，恆春半島及東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區將有11級強陣風，東部、中部以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖亦有8至9級強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部及恆春半島沿海易有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。

▲氣象預報員林伯東說明閃電颱風最新動態。（圖／記者黃國霖攝）

氣象預報員林伯東指出，閃電颱風明天一整天最接近台灣，並通過台灣南端的巴士海峽，其強度及暴風圈還有增強、擴大趨勢，預估在最接近台灣時候強度達顛峰。由於颱風通過巴士海峽後，受到導引氣流及地形效應影響，仍有逐漸偏北趨勢，暴風圈預估明天白天觸碰到恆春半島及台東，氣象局將在今天20:30發布陸警。

隨著颱風逐漸靠近，東半部開始有下雨現象，明天影響最大區域為台東、恆春半島，可能會有局部性大雨、豪雨；南部、宜蘭及花蓮則有短暫陣雨；中部地區以多雲為主。

周六雖然颱風已經遠離，但迎風面特別是宜蘭、大台北地區，受到水氣多加上東北風影響，下雨狀況明顯，有局部較大雨勢發生機率。

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