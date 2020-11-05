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「閃電」海上警報！花蓮海域出現強陣風長浪　民眾勿逗留

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▲花蓮海域受「閃電」外圍環流影響，已出現強陣風及長浪。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮海域受「閃電」外圍環流影響，已出現強陣風及長浪。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟花蓮報導

中央氣象局5日上午08時30分，發布第20號颱風「閃電」海上颱風警報，受東北季風及颱風外圍環流影響，東部沿海地區將有強陣風及間歇性大雨及長浪發生之可能。東部分署第一二岸巡隊編組所屬機動巡邏站人員，在內旅遊戲水熱點，如七星潭風景區及石梯坪等熱門區域，對岸際遊客、釣客及漁民實施柔性勸導，避免民眾發生意外。

▲花蓮海域受「閃電」外圍環流影響，已出現強陣風及長浪。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

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▲▼海巡人員於旅遊戲水熱點實施柔性口頭勸導。

第一二岸巡隊表示，目前花蓮地區海邊受「閃電」外圍環流影響，已開始出現強陣風及長浪，每逢颱風期間，東部海岸線總會聚集不少民眾逗留觀浪、戲水及釣魚等休閒活動，容易發生遭猛浪捲入而導致生命安全受到威脅，為避免遊客因逗留海邊而不慎遭大浪吞噬意外發生，海巡同仁於轄區內旅遊戲水熱點實施柔性口頭勸導，以確保民眾生命財產安全。

▲花蓮海域受「閃電」外圍環流影響，已出現強陣風及長浪。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

第一二岸巡隊呼籲，近期已進入東北季風盛行季節，又遇颱風外圍環流影響，岸際易有長浪情況發生，請民眾從事各項近水活動務必要注意安全，做好各項防護工作，若民眾於岸際或港區發現危難情事，皆可撥打海巡報案專線118，海巡署將立即派員處理及服務。

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