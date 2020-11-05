明尼蘇達500名示威者霸佔公路全被捕　波特蘭民眾當街燒國旗

實習記者湯子暘／綜合報導

美國各地在大選後分別爆發示威遊行，其中早已進入緊急狀態的奧勒岡州事態嚴峻，憤怒的民眾在波特蘭市聚集，當街焚燒美國國旗，還與警方對峙；紐約市則有數千名拜登支持者上街抗議，要求計到每一張選票，不能漏掉任何一張郵寄選票；明尼蘇達州也有大規模示威遊行擋住公路，有500多名民眾當場被捕。

▲憤怒的民眾在波特蘭市革命廳外燃燒國旗。（圖／路透）

明尼亞波利斯警方於周三晚間開始實行道路封鎖，為了防堵市中心的遊行隊伍，一度短暫封鎖了I-35W公路的東行車隊，但隨後又有數百名示威者闖入附近的I-94公路，癱瘓了整條高速公路的雙向交通。

Hundreds of people are gathering in Minneapolis for what some are referring to as an anti-Trump rally and mach as the nation waits for all votes to be counted. @kare11 pic.twitter.com/Z4yUqtb4aF — Deevon Rahming (@DeevonRahming) November 5, 2020

▲奧勒岡州嚴重的動亂迫使警察上街維安。（圖／路透）



明尼蘇達州的抗議主辦方表示，「無論哪一個候選人贏了，都想積極壓下人民的聲音，對於那些騷擾、毆打我們的警察卻毫無作為。」當時明尼蘇達州的選情仍傾向於川普，激發許多拜登的支持者憤然上街。

奧勒岡州的抗議也逐漸白熱化，暴力行為越演越烈，特別是在波特蘭市的西南十區（Southwest 10th）與哈維區（Harvey）。一名男子因為向警方投擲汽油彈而被捕，隨後被警方查獲身上攜有上膛步槍、簡易炸藥和一把刀，甚至還穿著有防彈板的戰術背心。當晚至少有10人在示威中被捕。

奧勒岡州長布朗（Kate Brown）下令延長緊急狀態，授權警衛隊協助地方當局。民眾從晚上開始在革命廳（Revolution Hall）集合，還當街焚燒美國國旗，隨後一路越過莫里森橋（Morrison Bridge）抵達海濱公園（Waterfront Park），高喊「捍衛民主」的口號。