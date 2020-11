明尼蘇達500名示威者霸佔公路全被捕　波特蘭民眾當街燒國旗

實習記者湯子暘/綜合報導

美國各地在大選後分別爆發示威遊行,其中早已進入緊急狀態的奧勒岡州事態嚴峻,憤怒的民眾在波特蘭市聚集,當街焚燒美國國旗,還與警方對峙;紐約市則有數千名拜登支持者上街抗議,要求計到每一張選票,不能漏掉任何一張郵寄選票;明尼蘇達州也有大規模示威遊行擋住公路,有500多名民眾當場被捕。

▲憤怒的民眾在波特蘭市革命廳外燃燒國旗。(圖/路透)

明尼亞波利斯警方於周三晚間開始實行道路封鎖,為了防堵市中心的遊行隊伍,一度短暫封鎖了I-35W公路的東行車隊,但隨後又有數百名示威者闖入附近的I-94公路,癱瘓了整條高速公路的雙向交通。

Hundreds of people are gathering in Minneapolis for what some are referring to as an anti-Trump rally and mach as the nation waits for all votes to be counted. @kare11 pic.twitter.com/Z4yUqtb4aF