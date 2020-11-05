「對到眼」被砍4刀亡！兇嫌媽警局問兒：腳破皮會不會痛　友人氣炸

▲22歲李男被砍4刀慘死。（圖／東森新聞）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄22歲李姓男子上周騎車到前鎮找朋友，途中疑似與45歲陳男「對到眼」，而爆發口角衝突，遭狠砍4刀斷魂。事後，友人氣憤表示，兇嫌母親一句道歉都沒有，甚至在被害家屬面前，詢問兒子破皮的腳會不會痛，他不禁想問對方「妳身為媽媽，不覺得可恥嗎？」

李男友人3日在臉書怒道，「我一個好好的朋友，在我面前滿身是血，到醫院沒搶救回來過世了，妳身為媽媽，沒勸阻還讓路，跟我們說妳擋不住、怎麼敢擋，還跟媒體說，妳兒子不會主動傷人，他都對妳家暴了，還替他掩蓋，講的時候理直氣壯，是不是因為妳的寵溺，才發生這麼遺憾的事情？」

離譜的是，兇嫌母在警局時，還當著受害家屬的面，詢問兒子「腳破皮會不會痛？」這讓他錯愕又憤怒，「妳到底存什麼心？甚至到現在，你們身為家人一句道歉的意思都沒有。」

▲友人憤怒發文。（圖／翻攝自臉書）

他心疼表示，「我朋友（李男）為了照顧阿嬤跟我一起工作，現在因為妳兒子，阿嬤孤身一人，難道你們都不會良心不安嗎？如果今天角色互換，還能這麼雲淡風輕的講這些話嗎？」

拉回10月29日事發當天，李男騎車到前鎮找翁姓朋友，路程中遇到住在鎮東一街正要出門的45歲陳男，兩人疑似對到眼而爆發激烈口角；陳男一氣之下衝回家，拿出雙刀從後追殺，狂砍他胸部、頸部4刀，隨後離開現場。

▲陳男拿兩把生魚片刀砍人。（圖／東森新聞）

身負重傷的李男忍痛跑200公尺求救，後來不支倒地，警消獲報到現場時，他已倒臥血泊，沒了呼吸心跳，經送醫搶救宣告不治。

警方調查後，到陳家逮人，並從廚房搜出2把凶刀，依殺人罪嫌移送，經檢方聲押獲准。而附近鄰居則指稱，陳男沒有工作，常常情緒失控，還曾在公園持木棍揍人，猶如不定時炸彈，且當天上午發作，本來就要被強制就醫，結果沒有被衛生局帶去醫院，反而引發一起恐怖凶殺案。