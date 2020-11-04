深夜降「黑雨」！高雄網紅餐酒館怒控惡鄰毀損　警嘆：不是第一次

▲餐酒館外觀富有特色，是高雄小有名氣的打卡餐廳。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一家網紅餐酒館日前遭潑黑漆，造成店外藝術裝置毀損，業者調閱監視器發現，黑漆是從隔壁酒吧樓上潑灑下來，因此怒控鄰居毀損；不過承租該間民宅的陳姓屋主則喊冤，表示案發當晚打烊後就沒有人留在屋內，由於餐酒館業者已提告，警方訊後將陳姓酒吧老闆依毀損罪嫌送辦。

▲▼餐酒館老闆指控鄰居惡意潑漆。（圖／記者許宥孺翻攝）

該間餐酒館位在三民區民族路上，店門口有一輛粉紅色mini cooper和裝置藝術，因裝潢色彩強烈，停紅燈的機車族也常投以好奇眼神，店內主打美式簡餐，不時還有駐唱歌手表演，成為熱門打卡餐廳。

陳姓老闆10月28日在下午3點準備開店時，發現店外地板和裝置藝術有被滴灑黑色油漆的痕跡，懷疑是隔壁酒吧業者所為，憤而報警。

▲餐酒館老闆調閱監視器，發現黑漆不斷從天而降噴到車頂。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，根據陳姓老闆所提供的監視器畫面，判定油漆是從隔壁民宅3樓灑下來，而且不只灑一次，因此通知承租該間民宅的陳姓酒吧老闆到案說明，而陳姓屋主喊冤，稱1、2樓是酒吧營業場所，3樓是員工宿舍，事發當晚店內打烊後，屋內就沒有人了，因此不了解為什麼有黑漆從天而降。

▲陳姓酒吧老闆不知黑漆從何而來，認為自己也是受害者，因為牆壁也被噴到黑漆。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方認為，陳姓屋主是最清楚案發當晚誰在屋內，因此認為屋主也有嫌疑，由於毀損罪為告訴乃論，且餐酒館陳姓老闆也表示提告，訊後仍依毀損罪嫌函送地檢署偵辦。

警方也無奈透露，其實陳姓餐酒館老闆和陳姓酒吧老闆長期有嫌隙，雙方糾紛也不是第一起，不過這次仍依法受理，誰對誰錯就由法律來評斷。