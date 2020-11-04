比正職還好賺！高雄當「檢舉達人」發大財　10個月領42萬

▲高雄檢舉達人有單一檢舉民眾在10個月內靠檢舉就領走了42萬元。（圖／高雄環保局提供）



記者林彥臣／綜合報導

高雄市環保局因為藉由設立「檢舉制度」，讓民眾可以登錄會員舉發他們亂丟垃圾等製造環境髒亂的行為，並以蒐證的照片、影片換取獎金。今年截至10月為止，總共開出了23,418張罰單，累積開罰金額超過3372萬元，其中民眾檢舉佔7成，發出獎金超過600萬元，甚至有檢舉達人領取的獎金超過42萬元，平均每個月領4萬多元，甚至比部分民眾的正職薪水還要多。

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▲其中開罰最多的就是亂丟菸蒂。（圖／高雄環保局提供）

高雄市環保局統計，今年1~10月製造環境髒亂開罰的項目包括，亂丟菸蒂12,248件，亂丟垃圾3,178件，總檢舉件數23,418件,發出的檢舉獎金金額超過600萬元。

高雄市環保局表示，自從創立了檢舉的會員制之後，跟去年同期相比，有減少的趨勢，開罰金額超過3300萬，其中有7成來自檢舉達人的貢獻。

▲開罰其次為亂丟垃圾。



環保局對於檢舉獎金制度指出，以丟菸蒂、吐檳榔汁、丟棄大包垃圾被裁罰1200元到3600元不等為例，檢舉人可獲得15%到35%不等的獎金。

環保局統計，108年1月到10月裁罰案件2萬6272件，裁罰金額約4059萬元，不管是案件還是罰款都比今年多。

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