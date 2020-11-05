「對到眼」被砍4刀死！22歲男遇高雄雙刀殺人魔　跑200m爆血倒地

▲被砍4刀！高雄22歲男在好友家前慘死。（圖／東森新聞）



記者許力方／綜合報導

高雄發生一起恐怖命案，李姓男子上周騎車到前鎮找朋友，遇到出門的陳姓男子，疑似對到眼，雙方爆發口角衝突，陳男氣不過，回家拿出2把刀追殺，李男一路逃跑仍被狠砍4刀，導致頸動脈斷裂，忍著重傷狂奔200公尺求救，最後失血過多倒地，送醫搶救不治，相依為命的阿嬤痛心坐在殯儀館，難以接受這個噩耗。

事發於10月29日下午4時許，22歲李男騎車到前鎮23歲翁姓男子家，途中遇到住在鎮東一街正要出門的45歲陳男，疑似兩人對到眼，爆發激烈口角，陳男一氣之家衝回家拿出雙刀，從後追殺，翁男隨即躲回家，李男則一路狂奔到巷口，遭狠砍胸部、頸部4刀，陳男就離開現場。

▲雙刀殺人魔「對到眼」！怒砍李男4刀斷頸動脈亡。（圖／東森新聞）



李男當時身負重傷，仍忍痛拼命跑200公尺求救，最後不支倒地，警消獲報到場時，他倒臥血泊中，失血嚴重，已經沒有呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治，相驗研判死者身中4刀，其中右頸2刀被砍斷動脈為致命傷。警方調查後，到陳家逮人，並從廚房搜出2把凶刀，依殺人罪嫌移送，經檢方聲押獲准。

「他就是來找我，就是到門口，也還沒跟我講…就要下樓的時候聽到他們吵起來了。」翁男接受《東森新聞》訪問時稱，李男當天要載他一起上班，到家門外等待，碰到經過的陳男，兩人互看一眼就吵起來，結果陳男反嗆說要回家拿刀，「沖出來的時間，很像一進門就知道刀放哪裡…拿了2把生魚片刀，跑回去再出來差不多僅15秒。」

附近鄰居也說，陳男沒有工作，常常情緒失控，還曾在公園持木棍揍人，猶如不定時炸彈，且當天上午發作，本來就要被強制就醫，結果沒有被衛生局帶去醫院，反而引發一起恐怖凶殺案。

李男則因哥哥、爸爸都有案在身，從小就和阿嬤相依為命，沒想到年僅22歲就因口角糾紛，在朋友家門前被砍死，白髮人送黑髮人，做阿嬤聽聞噩耗，呆坐在殯儀館悲痛難以接受。

▼李男身中4刀，拼命跑200m大量失血倒地。（圖／東森新聞）

