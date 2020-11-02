UBA正妹女球星踹虐閨蜜臘腸　遭飼主PO文嘴砲霸凌...她決定反擊

▲朱姓UBA女球員向閨蜜借狗回家，不料卻虐狗，也已談和解賠償，但遭網友網路霸凌公審。（圖為資料照／翻攝《Dcard》）

記者黃宥寧／台北報導

一名師大UBA朱姓女球員，向閨蜜借狗回家卻虐狗，遭閨密控告違反《動物保護法》，朱女事後坦承因一時情緒失控，台北地檢署考量無證據顯示朱女造成狗肢體嚴重殘缺或器官功能喪失，獲不起訴處分，並與閨蜜達成和解且賠償近10萬左右，不料日前遭閨蜜在《Dcard》PO文公審她，並辱罵霸凌，朱女也決定向她以及范姓網友提告妨害名譽。朱女出庭時甚至崩潰痛哭，還與范姓網友抱在一起哭了起來。



朱女的閨蜜李女於2019年7月間，到《Dcard》社群網站上指控，覺得和朱女是非常親近的朋友，才會在當年的6月30日，讓朱女將臘腸狗愛寶帶回家。李女表示愛寶下午出門，晚上卻「重傷」回家，一開始詢問朱女，她卻矢口否認，但李女調閱社區監視器發現，愛寶竟被朱女抓起來重摔在地上再用腳去踹。

今年3月份案件偵查期間，飼主同意和朱女成解，並撤回毀損罪的告訴，至於《動保法》部分，因為法律明訂要有使動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，才需要負起2年以下有期徒刑或拘役刑責，從監視器畫面上看起來，朱女的暴行並未達到刑事追訴的程度，因此處分不起訴。

不料今年3月19日李姓飼主又於《Dcard》社群網站PO文「師大虐狗朱女領養貓？」，再度引起網友們公審批判。當中甚至出現相當可怕的字眼，「很想把這個女生的頭擰下來踢耶」、甚至還有人身攻擊「嘿！厚道仔！你養貓行為就像戀童癖的變態去孤兒院領養小孩一樣。」

▼李姓飼主PO文表示虐狗的朱女領養貓，引起許多網友再次對朱女言語霸凌 。（圖為資料照／翻攝《Dcard》）

由於許多留言字眼都具有攻擊性，整個版面留言如同「獵巫行動」，李女甚至諷刺「妳爛死最好，爽啦！不是說狗狗不會反擊就這樣欺負人吧，妳虐狗的畫面大家也都歷歷在目，真的想都沒想過唷！」

朱姓女球員也不堪這些言語霸凌，出面留言回應大家，「真的很抱歉之前犯下的錯誤，反省檢討是必須一直持續，領養這隻貓也是因為認識的人的朋友撿到牠」更承諾大家不會再傷害任何動物，也會盡自己的能力幫助需要幫助的動物。

▼朱女向大家承諾不會再虐待動物 。（圖為資料照／翻攝《Dcard》）

雖然朱女向大家致歉並且承諾不再傷害以及虐待動物，但是李女似乎沒有想停止言語攻擊，也讓朱女決定對她與另名網友分別提告妨害名譽以及妨害自由。

范姓網友因為留言想把朱女的頭「擰下來當球踢」，也被控告恐嚇，范女出庭認錯，表示不知道在網路上留下激動情緒字眼是這麼嚴重的一件事情，和朱女2人抱頭痛哭，朱女當庭決定原諒她並撤告；至於李女，檢察官認為她PO文留下毀謗字眼更引起許多網友不理性留言，對朱女造成人格毀損，將她以妨害名譽起訴。

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