基隆派出所對面驚見一樓一鳳　泰籍「白皙巨乳妹」生意好到要預約

▲基隆市余姓女色情業者，辦起「一樓一鳳」特色經營，更找了以為「最安全的地方」忠二路派出所對面，承租套房，安置來台觀光的泰國籍應召女接客。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市余姓女色情業者，因躲避查緝經營方式不斷升級，辦起「一樓一鳳」特色經營，更找了以為「最安全的地方」忠二路派出所對面，承租套房，安置來台觀光的泰國籍應召女接客；由於過濾身材火辣、皮膚白皙的泰女，尋芳客趨之若鶩，預約才能入「鳳樓」，引來警方注意，終於2019年8月間查獲移送。基隆地檢署近日偵結，將余女等人依《妨害風化罪》起訴。

警方調查，余女與綽號J姓男子和謀以「一樓一鳳」經營色情行業，余女在基隆忠二路派出所對面承租套房，J姓男子負責媒介泰國籍女子Namwicha以觀光名義來台，入住承租的套房接客賣淫。因賣淫泰女萬中選一，傲人雙峰「巨乳」，面貌姣好、皮膚白皙、魔鬼身材，尋芳客趨之若鶩，生意日日客滿，好到要預約才能入「鳳樓」尋芳，引起警方側目。

▲基隆派出所對面不到200公尺處，情色業者經營「一樓一鳳」艷窟。

基隆警第一分局偵查隊2019年8月獲報，派員蒐證，應召站業者原來是媒介泰國籍女子以觀光名義來台後，發揮了古龍武俠小說「三少爺的劍」膾炙人口的一句話「最危險地方就是最安全的地方」，鎖定忠二路派出所附近不到200公尺處，愛一路知名委託行3樓民宅承租套房，作為泰籍女子「一樓一鳳」居住及賣淫場所。2019年8月30日晚間等尋芳客進到屋內，開始「辦事」逮人。

警方當場逮獲30多歲鄒姓尋芳客與泰國籍女子Namwicha從事性交易，查扣保險套、潤滑液及尋芳客交付給泰女的性交易金額2000元，再往上追查出承租套房的余姓女子，經查Namwicha每次接客40分鐘，收取性交易金額2000元，Namwicha只分得800元，其餘由J男拿走；余女則按月分得3萬5000元報酬，而余女還沒賺到3萬5000元就被警方查獲，全案移送基隆地檢署偵辦。

基隆地檢署近日起訴指出，余女承租套房後，由綽號J男，媒介泰國籍女子Namwicha以觀光名義來台接客賣淫，將余女與在逃的J姓男子，依《妨害風化罪》章《圖利使人為性交罪》起訴；泰女則因涉入出國移民法，遭解送移民署專勤隊收容後遣送出境。

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