到護膚館保養…妹子手剛往下探！房門秒被打開　掉出17張關鍵報表

▲阿宏被依法判2月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

一名男子「阿宏」（化名）是一間護膚館的負責人，但他卻容留女子在該處與男子從事半套性交易，自己則從中收取傭金牟利。對此，橋頭地院審理後，依犯圖利容留猥褻罪，判處他2月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿宏是高雄一間護膚館的負責人，但他卻基於意圖使女子與他人為猥褻行為，而容留以營利之犯意，容留店內的女服務生，為來店裡消費的男客撫摸生殖器，並以每節40分鐘收取新台幣2千元之價格，讓其為男客進行半套性服務。

每次服務過後，女服務生可以分得1700元，其餘300元則歸阿宏所有，而護膚館詭異的營業方式，引起警方懷疑，遂持搜索票前往該處搜索，除了當場將其查獲以外，也於現場扣得犯罪所用的月報表17張。

對此，法官認為，阿宏不思以正當方式賺取生活所需，明知政府執法單位極力掃蕩色情，卻仍容留女子與不特定男客進行猥褻行為以牟利，所為已經破壞社會風氣、助長性交易歪風，實不可取。考量其犯案後坦承犯行，審酌其智識程度、經濟狀況之後，依法判他2月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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