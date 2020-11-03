激進網友PO「我等下去大學附近埋伏」引起學生恐懼　南檢：積極偵辦

▲馬國女大生命案震驚社會，台南市歸仁分局警方及地方巡守隊加強巡邏巡守，保障師生居民安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

馬國女大生命案震驚社會，檢警緝獲梁姓兇嫌羈押偵辦，但有激進網友卻在大學網路PO文「我等下去大學附近埋伏」，引起學生恐懼，長榮大學校安中心已向警方報案，台南地檢署3日指出，本案已指派檢察官指揮歸仁分局偵辦中。

了解，有同學看到該則留言後，已截圖告知校安中心，由教官代為向歸仁分局報案，並將過程PO在《Dcard》上，台南地檢署3日中午指出，有關日前於大學網路上所張貼之恐嚇文字一案，台南地檢署3日已指派檢察官指揮歸仁分局積極偵辦中。

據了解，長榮大學一名女學生2日傍晚於Dcard發文指出，在新聞底下看見一名謝姓男子針對擄殺事件憤恨評論，甚至寫下，「馬來西亞女外勞來台灣讀書，我下次一定強暴後殺鼠，我等等還要去長榮大學附近埋伏」等語，且不少人砲轟他言論後，他竟又再次留言，「死者叫XX對吧？她活該，她要是當時沒死，我一定去強暴第二輪然後殺掉」，激進言論引發眾怒。

原PO認為此言論已嚴重影響校園安全，立即發文要大家多注意，另外也通知校安中心，並委託男友前往大潭分局報案。據原PO男友表示，他到警局時長榮大學教官已在裡面作筆錄了解情形，目前全案由分局偵查隊積極查辦中，呼籲大家注意安全，暫時可以不用擔心。

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