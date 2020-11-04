保時捷哥約妹吃飯！自稱月底要求「AA制」　炫照被封：真的很不爽

▲「吃飯應不應該AA制」引發熱議。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者蔡儀潔／綜合報導

「吃飯應不應該AA制」始終有2派人馬議論不休，一名男網友日前透過交友軟體，約女大生逛夜市，卻批對方「狂吃600不AA」，近日再度約她出來吃飯，並特意表明「手頭緊，一人一半可？」來試探反應，隨後又附上自己開保時捷的照片，沒想到直接遭對方封鎖。

原PO在臉書「爆廢1公社」上分享自己的遭遇，他日前透過交友軟體成功約到女大生出來，本來想去看夜景，但對方臨時起意決定逛夜市，狂吃600元後說要搭捷運回家，讓原PO怒批「怎麼不AA！」。

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不死心的原PO近日又再度約該名女大生，並特意表明「手頭緊，一人一半可？」來試探女方反應，隨後傳訊說「今天我開車」，無意間秀出保時捷的汽車握把，沒想到下秒直接遭女方封鎖。

原PO貼出對話表示，其實和女大生逛完夜市之後一直還有聯絡，但沒什麼話題，想說這次不要騎車，改成開車去給個驚喜，沒想到卻被封鎖，「只是開玩笑的，搞這齣，我人都到了。真的很不爽，又沒局了」。

▲原PO貼出對話內容。（圖／翻攝自爆廢1公社）

貼文一出引發熱議，不少網友批原PO太過故意，「什麼好好笑 你們又不熟 不要亂測試」、「你沒資格考驗對方」、「不要覺得自己很帥好嗎？」、「都手頭緊了，就別出門了，省點飯錢」、「不熟跟你出去，為什麼一定要坐你那台危險的車，孤男寡女誰知道你想要幹嘛機車比較安全啊」、「憑實力單身」。

更有網友指出，「保時捷而已有什麼好顯擺的，說手頭緊、又拍進口車圖片給人家看，正常觀念都會覺得你在耍人，你難道不懂世俗價值或是未社會化過，會不懂這些道理？還是你只是想單純白目而已？我不懂」。不過也有人認為，「我覺得不錯，直接了當！不是有人說，要AA一開始就要說了嗎？」。