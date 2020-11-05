國泰航空企業重組今年沒年終　逾9成機師、空服員接受減薪留下

▲國泰航空企業重組，今年沒年終、明年也不加薪。（圖／國泰航空提供）

記者賴文萱／台北報導

國泰航空集團10月21日公佈企業重組，今（5）日公布，共有2,613位機師及7,346位機艙服務員已接受新合約，這意味相當於98.5%機師及91.6%空服員接受永久減薪留下。另外，國泰也宣布所有員工明年將不加薪，也不會獲發今年度的酌情年終獎金。

國泰航空表示，集團必須重組才能繼續營運下去，除了10月21日宣佈裁減人手外，經過審慎考慮，也要求駐港機師及機艙服務員同意新服務條件。新合約內容要求員工永久減薪，簽署期限則於昨晚（11月4 日）屆滿。

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▲國泰航空98.5%機師及91.6%空服員願意接受新合約。（圖／路透社）

集團內共有2,613位機師及7,346位機艙服務員接受新合約，相當於是98.5%機師及91.6%空服員。國泰表示，非常感激已接受新合約的機組人員同事，新僱用條款具市場競爭力，使公司得以在致力繼續營運及重建業務期間，能招納及保留優秀的機師及機艙服務員。

在這段期間，國泰管理層與香港航空機組人員協會（HKAOA）及空中服務員工會（FAU）合共召開七次會議、亦舉行了七次內部實時視像論壇、持續更新內聯網超過210項答問，並一共處理超過5,000項查詢，讓機師及機艙服務員同事充份得悉各項相關資訊。

部分同事選擇不再受聘，國泰航空將提供優於勞工法例要求的離職方案，也不會與公司的退休金供款對沖，而離職同事可獲退還2020年參與自願性特別休假計劃的薪金。

▲國泰航空將於明年繼續實施現行的高級管理層減薪安排，並於明年上半年向非機組人員同事推出第三輪自願性特別休假計劃。（圖／路透社）

國際航空運輸協會（IATA）指出，客運需求預計於2024年才能回復至疫情前的水平。國泰表示，因應需求縮減運力，並預計2021年上半年的客運運力仍會遠低於2019年的25%，而2021年全年的客運運力將會低於50%。國泰也向旅客保證，會有足夠人手配合2021年的航班營運。

國泰表示，會繼續推行現金保留措施，公司將於2021年全年繼續實施現行的高級管理層減薪安排，並於明年上半年向非機組人員同事推出第三輪自願性特別休假計劃。所有員工於2021年將不獲加薪，亦不會獲發2020年度的酌情年終獎金。

整體而言，重組計劃能使國泰營運現金消耗每月減少約5億港元，使每月消耗現金減至10億至15億港元現金。國泰表示，早前公佈之港幣390億元資本重組計劃，使公司得以維持經營，非常感激香港特區政府及股東在此艱難時期對集團的支持。

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