香港國泰航空載客量減98.8%　工會：公司暗示將裁員

▲新冠肺炎疫情影響國泰航空營運。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，香港國泰航空公布的8月合併結算客運及貨運量顯示，國泰航空與國泰港龍在8月合共載客35773人次，較去年同月下跌98.8%。對此，國泰航空的工會代表坦言，從公司先前未申請第二輪保就業資助來看，是在暗示將會裁員，預計先對前線的空服員、地勤人員開刀。

國泰空中服務員工會主席王思敏在《香港電台》節目中表示，公司事前已經與工會溝通，解釋不申請的主因是想在第四季公布公司業務新方針時，可以保留靈活性。但她認為，這是暗示將會裁員。

▲肺炎疫情重挫航空業。（圖／路透社）

她說，現在公司已經停泊三分之一的航機數量暫時不使用，工會擔心公司將決定，裁減三分之一的人手。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波也直言，為保障集團、最多員工生計等，「無可避免要架構重組」。但他對今年貨運高峰期的業務持審慎樂觀態度，表示國泰已接獲數量可觀的貨運預訂。

數據顯示，今年前8月國泰與港龍的載客人次，較去年同期下跌81.7%，運力下跌72.8%；8月運載的貨物及郵件合共10.2萬公噸，較去年同月下跌36.7%，按年跌30.3%。

今年6月，港府曾向國泰航空注資近300億港元，以支持其資本重組計劃，當時國泰主席賀以禮坦言，「如沒有政府注資，集團可能會倒閉。」

據了解，香港所謂第二期「保就業」工資補貼，涉及今年9月至11月，雇主在接受補貼期間不能裁員。《南華早報》引述消息人士稱，國泰航空9個主要業務部門中﹐有些部門不會申請新一輪就業支持計劃，意味最快會在10月開始裁員。

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