美國將繼續「戰略模糊」　學者：遏制中國是兩陣營共同點

▲學者認為美國總統大選後，將繼續在對兩岸政策上戰略模糊。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

針對美國總統大選後的美中台與兩岸關係，淡江大學中國大陸研究所教授趙春山5日解讀，不論是哪個陣營當選，美國遏制中國的戰略不會改變，對兩岸關係上，還會繼續玩戰略模糊的遊戲跟雙重嚇阻，「讓中國不要搞台灣，台灣不要隨便獨立」，保持自己的主導性。

兩岸圓桌論壇協會5日以「美國大選後的美中台關係走向與戰略發展」為題舉行座談會。與會者有趙春山、文化大學社科院院長趙建民、中山大學政治研究所教授廖達琪、前立法委員帥化民、國民黨中央黨部副秘書長黃奎博、兩岸圓桌論壇協會理事長張顯耀、美麗島電子報董事長吳子嘉等。

▲兩岸圓桌論壇協會5日召開座談會，主題為「美國大選後的美中台關係走向與戰略發展」。（圖／記者陳政錄攝）

趙春山表示，外人看熱鬧，但政府要看門道，「美國總統誰當選沒有關係，台灣要注意的是四年以後，跟現在有什麼不一樣」。他認為，在外交上，民主黨拜登是多邊主義，川普則奉行單邊；軍事上，拜登青睞傳統北約，川普大搞五眼聯盟跟印太體系；經濟上，川普與中國脫鉤，把貿易當作唯一議題，拜登則反對跟中國脫鉤，更關心整體對外政策。

談到對兩岸關係的影響，趙春山坦言，美國還會繼續採取對中、對台的戰略模糊跟雙重嚇阻，「就像九二共識一樣，創造性模糊，因為一清楚就難搞了，自縛手腳。」

因此，趙春山建議，若未來美國和中國既聯合又競爭、既衝突又合作，回歸國際關係基本型態，那麼在中美衝突的部分，台灣就要想辦法脫鉤，不要自己貼上去，但中美合作的部分，要想辦法掛勾，譬如中美談第一階段貿易協議的時候，「台灣不能被擺在旁邊。」

前陸委會副主委張顯耀則認為，當前台灣政府在本屆美國大選中，公然押寶，玩戰略選擇遊戲，但對於美國要出售什麼武器，都還沒準備好，眼看選情膠著，拜登勝選機率高，如果還繼續戰略依賴、單邊押寶，台灣的空間只會越來越小，屆時美中關係有任何改變，台灣都無法承受。

張顯耀呼籲，未來在美中台、兩岸關係上，台灣只能靠自己，要有自己的戰略選擇，如果民進黨沒有辦法像國民黨一樣有九二共識等，能建立政治互信的管道，將很難改善與中國大陸的關係，亦無法拓展國際空間。



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