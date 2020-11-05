拜登若逆轉當選　朱立倫：全民共同承受蔡政府押單邊後果





▲2020美國總統大選。（圖／路透社）

記者羅婉庭／台北報導

針對美國大選始終陷入膠著拉鋸，前新北市長朱立倫5日表示，全民要共同承受蔡政府一路押單邊的後果，若拜登當選，台灣必須要仰賴加入區域經貿組織，美中對抗情勢可能有所改變。

朱立倫呼籲，台灣民眾要關心，但是不要太極端，畢竟台灣不能單押一邊，蔡政府在選前一路單押，後果是全民同承受的，蔡政府真的要檢討國際外交不是這樣的做法。

朱立倫說，台灣要嚴格面對未來，選後民眾要關心，但不要太傷心、不要太開心，因為美國無論誰執政都會以美國的利益、美國的立場出發，台灣最重要的就是維持民主自由與親美的立場，與美國新政府保持密切合作。

朱立倫強調，如果拜登當選，拜登會重新與盟邦結盟，重視國際經貿組織與整體談判價值，所以單靠台美雙方可能無法完成，必須要靠加入區域經貿組織，美中對抗情勢可能有所改變，因此台灣將來必須要站穩立場，並以全民利益作考量，而非政黨立場。

朱立倫說，民進黨過去單靠一張牌，不是最好的方式，「反中」對台灣來講，必須要從中獲得政治利益，而非獲得政黨的利益，民進黨卻以「反中」作為選票的考量，未來要重新思考一定要以國家、人民利益做為考量。

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