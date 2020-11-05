搖擺州被控「選舉不透明」　怒嗆：無聊！計入每張票才是真民主

▲賓州和密西根州的選民要求每一張票都被計入。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

CNN和NBC預測，拜登將在當地時間4日下午贏得擁有16張候選人票的密西根州，而川普則在賓州以2.6個百分點小幅領先拜登。不過川普的競選團隊將在這幾個州提出訴訟，要求停止計票工作。幾個被點名的州政府對於總統的指控十分不滿，紛紛出面辯駁，他們的計票過程是有效且透明的。

據路透社報導，密西根州務卿本森（Jocelyn Benson）在新聞發佈會上談及川普的訴訟時表示，該州所有的有效選票都已提前製成表格，因此計票工作絕對是「有效、透明、安全和有條理的」，「我們的國家堅決抵制任何質疑選舉結果或傳播虛假資訊的行為，所以總統的做法在我看來是無聊的」。

▲自從川普訴請最高法院中止在搖擺州的計票後，賓州和密西根州的選民紛紛上街請願，要求每一張票都被計入。（圖／路透）

綜合匹茲堡當地媒體Public Source和半島電視台報導，賓州州長沃爾夫（Tom Wolf）也批評，川普有關「開票過程缺乏透明度」的說法是毫無根據的。他強調，賓州的整個開票過程都以直播的形式發布在官網上了，「你們看得到，全世界的人都看得到，所以我不明白這怎麼會被批評缺乏透明度呢？」

沃爾夫重申，「我們在週三還是有可能不知道結果，不過這沒有關係，因為最重要的是，我們獲得了準確的結果，即使所花費的時間比以往更長。但民主的承諾就是每一張選票都被計入，我將在賓州信守這個承諾、盡我所能確保選舉結果公平，並為保護每一個賓州人的選票而奮鬥。」

▲賓州州長認為，「每一張票都被計入」才是民主的真諦。（圖／路透）

賓州聯邦秘書布克瓦（Kathy Boockvar）指出，他們目前只清點了大約50%的郵寄選票，但選舉進行非常順利，沒有出現重大問題，「我們只需要多花一些時間來清點郵寄選票而已」。

目前密西根99%的選票已清點完成，拜登搶下12萬張的多數票，以50.3%的得票率領先川普的48.1%。這遠遠超過了川普上一屆大選中在密西根州所取得的領先優勢。而川普則在賓州以50.7%比48.1%的優勢領先。

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