高中英聽成績出爐　A、F級占比創3年內新高、「對答題」考生較弱

▲110學年第一次高中英聽測驗今天上午9時起開放查詢成績。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

110學年度高中英語聽力測驗第一次考試成績通知單今（5日）寄發，考生也可於上午9時上網查詢成績。大考中心表示，今年英聽4個等級的成績，最高級的A級人數占20.8％、最低的F級人數占7.56％，兩者都是過去3年內新高。

試務召集人沈青嵩指出，今年實際應考人數為105091人，成績人數占比為A級21859人佔20.80%、B級35522人佔33.80%、C級39765人佔37.84%，而F級為7945人佔7.56%。而依照性來區分的話，男考生人數占全體考生的48.41％，女生占51.59％，男生在A級、F級的人數百分比都高於女生。

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若以題型來看，大考中心副主任鄭中平分析，看圖辨義對考生來說最容易，得分率達七成八；簡短對話得分率近七成；短文聽解得分率約六成五；對答題最難，主要是題目資訊少，學生要靠仔細聆聽取得答題資訊，得分率略高於六成。

鄭中平建議，未來B級、C級考生可以從「對答」題型加強，該題型題目短，但可能因為提供資訊較少，學生要在較短時間內抓到句子提供的訊息，反而不易作答，建議B級、C級考生多加練習。

沈青嵩針對考試違規狀況說明，今年英聽一試考生違規情況，未帶有效證件正本是最大宗，占96％，呼籲考生，報考大考中心各種考試應帶有效證件正本，以免違規。

