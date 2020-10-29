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考生注意！110學年大學學測10/30起開始報名

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▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲110學年度學測於10 月 30 日起開放報名。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

110學年度學測將訂於明年 1 月 22 日（五）至 23 日（六） 舉行，大考中心今（29日）指出，明年學測於10 月 30 日起至 11 月 13 日截止開放報名，逾期不予受理，考生需把握時間報名。

大考中心指出，學測成績主要用於大學繁星推薦入學、大學個人申請入學、大學考試入學、 科技校院日間部四年制申請入學等招生管道。大考中也說，報名完成登錄後可至大考中心網站「學科能力測驗試務專區」或電話語音查詢報名處理情形。有關學科能力測驗相關資訊，也可至中心網站「學科能力測驗專區」 查詢。

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▲▼ 110學年度學測考試日程 。（圖／大考中心提供）

▲110學年度學測考試日程。（圖／大考中心提供）

大考中心也說，高三學生應一律經由就讀學校辦理集體報名；其他具備報考資格者，可委託經政府立案且已獲得大考中心發給集體報名單位代碼之補習班報名，亦可以個別網路報名。未於規定期限內辦理報名、繳交照片及繳費者，即視為未完成報名手續， 逾期概不受理補辦報名或繳費，並不得參加考試。

對於學測應考規定，大考中心也說，為提升身心障礙及重大傷病考生應考服務，針對特殊項目中之延長考試時間，學測各節以 20 分鐘為限調為以 30 分鐘為原則，並增列考生如有超出原訂延長時間原則之需求者，得提供相關證明文件申請；另診斷證明書開立之醫院層級增列地區醫院。配合身心障礙及重大傷病考生延長考試時間之更動，學科能力測驗各天考試下午第一、 二節間休息時間增加 20 分鐘。

另外，大考中心也說，響應環保與無紙化政策，考試不寄發考試通知，考生可於應考資訊查詢系統開放日起，網站「學科能力測驗試務專區–應考資訊查詢系統」查覽或列印，或以電話語查詢。此外，因應疫情防疫需求，學科能力測驗防疫措施最遲將於考試前兩週公布，同時公告於本中心網站「最新訊息」及「學科能力測驗專區」，請考生特別留意相關訊息。

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