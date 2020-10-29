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卷卡不離身、不拆封、不假手　教育部：明年學測、英聽至大陸設考場

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▲▼ 明年學測、英聽至大陸設考場（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部與大考中心表示，明年學測、英聽至大陸設考場。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎疫情持續發燒，導致台商高中生子女無法返台參加各項大考。大考中心與教育部今（29日）證實此事，並表示，110學年度英聽第二次考試與學測將至大陸設考場服務考生。

教育部表示，大考中心設置海外考場的前提，皆遵守「試題及答券卡由該中心或承辦大學人員全程隨身保管」、「往返通關過程不拆封假手外人擔任試務及監試工作」等基本原則。而學測自101學年度起，英聽第一次考試自103學年度起，分設大陸東莞及華東考場，在三所台商學校與相關位共同協助下，歷年皆能在題卷卡安全機制下順利辦理試務工作。

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教育部補充說明，目前已與大考中心、三所台商學校啟動評估作業，並在日前取得中方明確出具證明配合我方所提題卷卡不離身、不拆封、試務不假手等試務需求的相關文件，不會因為其防疫措施而調整或臨時變動，以確保通關全程彌封、試題安全、落實考試公平性。

教育部也強調，因疫情發展產生不確定性，防疫規定也可能有所調整，以現行防疫規範所進行的各項試務規劃，也可能於考試前因防疫措施改變或其他突發狀況而產生不可預期情形，發生取消當次考試、終止大陸考場服務或大陸考場考生成績無法評閱、列計等風險，台商學校考生將喪失取得考試成績參加後續招生的機會；並因為考試時程緊迫，恐難臨時再安排台商學校學生返台應試。

大考中心提醒，110學年度學測即將於10月30日至1月13日止、英聽第二次考試將於11月9日至13日期間報名考試，務必請欲選擇在大陸考場應考的考生及家長，謹慎審酌可能的風險後再行選擇考試地區。

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