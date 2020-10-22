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110年大學「個人申請」2181校系參與　4成校系只看國英數3科

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▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲110學年度大學「繁星推薦」暨「個人申請」校系參採學測科目情形，今起公告。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

110學年度大學「繁星推薦」暨「個人申請」校系參採學測科目情形，今（22日）起於大學甄選入學委員會網站公告。「繁星推薦」招生共有1,779個校系、「個人申請」參與招生共有2,181個校系，兩大管道各約４成校系參採三科，包含國文、英文、數學。

甄選會表示，110學年度大學「繁星推薦」入學暨「個人申請」入學2本招生簡章內容預計於11月5日公告，由於紙本簡章需印製時間，則預計於11月12日正式發售。

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甄選會指出，因學科能力測驗為選考，報名時間為10月30日至11月13日，為利考生學測報名選考需要，故提前於今日先行公告110學年度參與招生校系的學測參採科目。參採科目意指校系於「繁星推薦」訂為檢定、比序的科目，於「個人申請」訂為檢定、倍率篩選、採計的科目。另外，除學測科目參採情形外，亦同步公布「參採術科考試校系一覽表」，供欲報名110學年度大學術科考試的考生參考。

甄選會統計，「繁星推薦」參採學測科目數以3科最多，共有787個校系，約占總校系數44 %。其次是參採4科672個校系，約占總校系數38%。而「個人申請」參採學測科目數以3科最多，有900個校系，約占總系組數41%；其次是參採4科共有670個校系，約占總系組數31%。兩管道參採的３項科目包含國文、英文、數學。

甄選會提醒，110學年度實際招生校系、各校系學測科目參採情形、招生名額及甄試內容等，將明訂於110學年度大學「個人申請」入學招生簡章，確切內容仍以11月5日正式簡章公告為準，屆時請考生上網查詢。紙本簡章則訂於11月12日起公開發售。考生可透過高中團購、個別網路購買以及至各地代售點購買。
 

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