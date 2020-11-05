太閒亂甩水鴛鴦「20分鐘炸爛2車」　2男結局只有他慘吃1年牢飯

記者黃翊婷／台北報導

有毒品、公共危險前科的陳姓男子去年4月28日凌晨0時許，與郭姓友人開車外出閒晃，一時興起將鞭炮水鴛鴦塞到路邊機車的前置物箱，點燃後立即逃離現場，20分鐘內連炸2次，導致2輛機車損毀，事後雙雙挨告，但僅有一人獲得緩刑，另外一人則被判處有期徒刑1年1月，如果全案確定，就得入獄吃牢飯。

▲陳男將水鴛鴦塞進機車前置物箱再點燃。（示意圖／記者黃翊婷攝，與本案遭炸毀的機車無關）

判決書中提到，陳男當日帶著水鴛鴦搭車上街閒晃，行經台北橋下的停車場時，看到車格內停放一整排機車，一時興起將水鴛鴦塞進其中一輛機車的前置物箱，並點燃炸毀，隨後立即離開現場。

或許是玩上癮了，陳男很快又鎖定新的目標，這次他選在台北市大同區環河北路2段與民權西路口，當時人行道上停有多輛機車，旁邊還緊鄰著停車場，先由郭男點燃水鴛鴦後，再隨機朝機車丟擲，炸毀其中一輛機車的車體。

▲郭男並非提議炸車的人，後來也與受害車主們達成和解。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

兩人落網之後相繼坦承犯行。士林地院法官認為，同行的郭男並非主動提議的人，事後十分懊悔，不僅坦承犯行，還在審理過程中積極與受害車主們溝通，最終達成和解並已經賠償完畢，獲得車主同意具狀撤告，足見已有盡力彌補受害者的損失，於是依以爆裂物炸燬他人之物罪，判處有期徒刑6月，緩刑2年。

但陳男並非初犯，法官指出，他只是因為無聊，就在短短20分鐘內連續點燃2次水鴛鴦，導致2輛機車遭炸毀，萬一引燃油箱內的汽油，後果恐怕不堪設想，可見惡性非輕，最終依同罪判處1年1月，全案仍可上訴。假如判決確定，他就得為了這一時的好玩，入獄服刑1年1月。