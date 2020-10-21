保母手腳緊鎖19分鐘悶死10月大嬰　父母見掙扎影片淚崩：他沒動了

記者黃翊婷／綜合報導

台北市內湖區康寧街「我們的」托嬰中心去年4月發生保母悶死10月大男嬰事件，體重約90公斤的廖姓保母在哄男嬰午睡時，用身體緊緊悶壓長達19分鐘，直到男嬰停止掙扎才起身離開。士林地院20日辯論終結，痛失寶貝兒子的雙親認為廖女是故意殺人，希望法官依殺人罪判刑，全案將在11月17日進行宣判。

▲男嬰遭保母手腳緊緊環抱長達19分鐘。（圖／ETtoday資料照，下同）

據了解，廖女在托嬰中心擔任保母，負責照護0至1歲幼童，案發當天，她為了安撫男嬰入睡，竟以身體壓制，再用雙手環抱頭部長達10分鐘，期間未注意保持呼吸暢通，使男嬰呈現趴睡姿態、頭頸背部遭悶壓而導致呼吸困難，最後窒息，整個過程長達19分鐘；1個小時後廚工送水果泥進教室發現異狀，緊急回報托嬰中心主任，並將男嬰緊急送醫，但仍在當天下午3時29分宣告不治。

廖女到案後坦承確實有環抱男嬰，但否認有殺人犯意，她與男嬰父母並無仇恨，況且男嬰在快滿2個月時就送來托嬰中心，都由她負責照料，當時她還覺得男嬰發展比較好，可以提早升到小豆芽班，「我也不希望發生這樣的事。」

▲男嬰被發現異狀時已經窒息了。

檢方調查，廖女當下發現男嬰情況有異後，有施以人工呼吸，且男嬰父母也證稱雙方並無冤仇，因此難以認定她有容任男嬰死亡之不確定故意，最後依《刑法》修正前之業務過失致死罪嫌提起公訴，移交法院審理。

根據《聯合新聞網》報導，士林地院20日開庭審理，雖然廖女坦承業務過失致死罪，並強調自己有證照、照顧嬰幼兒經驗長達20年，讓小孩趴睡也是跟著托嬰中心前輩做的；不過，男嬰父母當庭再看一遍兒子掙扎遭悶死的監視器畫面，崩潰泣訴「我的小孩沒動了」，直指保母根本是故意殺人，希望法官能依殺人罪或妨害兒童發展致死罪量刑。而全案20日辯論終結後，將在11月17日進行宣判。