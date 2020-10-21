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老闆酒後乖乖等代駕　因管理員1句話還是酒駕了

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人潮,信義區,信義威秀,經濟,逛街,錢潮,商機（圖／資料照）

▲劉姓食品業老闆酒後已經找了代駕，卻又自己把車從威秀影城停車場開出來被攔查。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

劉姓食品公司負責人上禮拜在台北市信義區夜店喝了酒，找代駕來幫他開車回家，但是停車場管理員表示即將關門，要求劉男把車先開出來，還說「私人土地，沒關係」，劉男因此把車開到停車場門口，沒想到一下車就被警察攔查，酒測值達0.58mg/l，最後劉男等到代駕抵達，把車開走，被警方依公共危險罪嫌移送法辦。

劉男是在10月15日凌晨，開著家人的車子到信義區，和朋友上夜店小酌，車子就停在附近的威秀影城地下停車場，凌晨約4點的時候，劉男喝了幾杯利口酒，通知代駕約在停車場門口見面，但是代駕遲到了，停車場管理員說，馬上就要關門了，不把車開出來的話，要等天亮才能進去。

▲停車場,車格（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲劉男表示真的沒打算酒駕，相信管理員說停車場是私人土地沒關係才去開車。（示意圖／Pixabay）

管理員見劉男猶豫是否自行取車，接著就說，「停車場是私人土地，沒關係，不要開到馬路上就好」，劉男因為擔心車子被關起來，決定到地下室把車開上來，沒想到一上坡道熄火下車，就有警員走上前，問劉男剛剛是不是開車。

劉男把經過說了一遍，坦承自己剛喝了酒，在等代駕，結果酒測值達0.58mg/l，劉男請警員等到代駕抵達，幫忙把車開回家後，被依移送台北地檢署，劉男偵訊時仍不斷喊冤，辯稱自己從沒有打算要酒駕，檢察官訊後先諭令請回，全案依公共危險罪嫌偵辦。

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