國中畢業賺錢養爸！她家遭搬光剩小學妹　20年後告遺棄卻輸了

記者黃翊婷／新北報導

女子小玉（化名）國中畢業後開始半工半讀養家，沒想到爸爸在2000年丟下尚未成年的姊妹倆離家，還搬走租屋處內所有值錢的物品，後來是外婆、阿姨伸出援手，兩人才平安長大。然而，姊妹倆的爸爸雖然挨告遺棄罪，但因為證據不足，在今年10月27日獲新北地院法官裁定無罪，全案仍可上訴。

▲小玉半工半讀照顧妹妹。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

遭指控遺棄女兒的爸爸在判決書中提到，妻子過世之後，他靠打零工維生，雖然沒有固定收入，淪落到要四處跟親朋好友借錢，但每天都會回家與女兒們同住，再婚對象（現已離婚）也會幫忙照顧孩子，2000年間決定離開，是要去板橋投靠母親和弟弟，當時大女兒已經在賺錢，有詢問她們要不要一起去，但被拒絕了，「姊妹倆在中部要讀書、工作，所以不方便去板橋，而且和我媽比起來，她們和外婆比較親，並非刻意遺棄。」

小玉則證稱，因為家境不好，國中畢業就開始半工半讀，早上去工廠上班，每月薪水約1萬8000元，爸爸離家後，勉強可以供應姊妹生活所需，只是後來有黑衣人來討債，她擔心安全問題，和外婆、阿姨聯絡後，決定先把妹妹交給親戚照顧，她則是想辦法趕快先找房子搬家，「除了有黑衣人來家裡外，爸爸離家沒有讓我們的生活陷入危險，黑衣人也沒有恐嚇我們，口氣還挺客氣、溫和的。」

▲為了躲避黑衣人討債，小玉將妹妹交給外婆、阿姨照顧，自己在外租屋生活。

小玉的妹妹也表示，一家人還住在一起的時候，都是姊姊在照顧、買東西給她吃，「姊姊那時還沒滿18歲，有去工廠上班，每個月都要給爸爸1萬元。爸爸離家後，因為有人來討債，姊姊就把我送到台北和外婆、阿姨同住，她自己在台中租屋，後來都是阿姨在照顧我。」

姊妹倆的阿姨坦言，妹妹是在小學要升六年級的時候來到她家，當時媽媽已經快要80歲，很疼愛小孫女，後來有接到男方親屬打來的電話，說可以把孩子送到板橋，也曾送來書、衣架等私人物品，以及提供轉學所需資料等等，「妹妹曾跟我說，就讀小學六年級和國中的時候，爸爸偶爾會去學校找她，並拿1、2000元給她。」

新北地院法官認為，綜合上述證詞看來，爸爸離家並未造成姊妹倆陷於生存危機，雙方私下還會聯繫轉交物品、提供資料辦理轉學等等，可見爸爸的確不是故意遺棄，加上檢方也沒有其他確切的證據，最終裁定無罪，全案仍可上訴。