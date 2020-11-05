川普最後掙扎！擬再對2關鍵州提訴訟　擋「內華達」開票

記者王佩翊／編譯

美國總統大選已在3日正式登場，根據《福斯新聞網》預估，拜登暫時以264票領先川普的214票，只要再拿6票就能順利入主白宮。然而川普陣營卻對開票結果提出質疑，目前已先後對賓州、密西根州、威斯康辛州等州提出訴訟，要求暫停計票或是重新計票。如今更傳出，他打算再對亞利桑那州與內華達州採取法律行動。

▲拜登目前暫時領先川普。（圖／路透社）



根據CNN報導引述2名消息人士報導，川普團隊有意對目前仍在進行計票作業的亞利桑那州與內華達州採取法律行動，提出訴訟，要求暫停開票。《福斯新聞網》雖然已經預估亞利桑那州由民主黨的拜登奪下，不過根據該州選委會統計，目前仍有60萬選票尚未開出，因此川普仍有翻盤機會。

▲川普陣營擬對亞利桑那州與內華達州提出「法律行動」。（圖／路透社）



川普3日當天發表演說稱，自己會贏得此次大選，然而隨著關鍵州威斯康辛州與密西根州開票結果出爐，原本保持領先的川普慘遭拜登反超，讓他怒喊選舉不公，並分別對這兩州提出訴訟，要求重新計票或是暫停計票。隨著與拜登的票數差距逐漸拉大，川普陣營採用了一直以來的策略：「訴訟」，來進行最後掙扎，如今更考慮要再對亞利桑那與內華達提出法律行動。

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