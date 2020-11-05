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川普質疑開票過程「怒喊作票」...美大選恐進入法律攻防戰！

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文／中央社記者江今葉華盛頓4日專電

美國總統大選最終結果尚未出爐，暫時落後的美國總統川普頻頻推文質疑開票過程，並將訴諸法律，尋求封盤與重新計票。若法院接受川普陣營訴求，選戰將轉進法庭，曠日廢時。

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普目前暫時落後民主黨候選人拜登。（圖／路透）

美國總統大選昨晚7時起正式開票，至今已經超過24小時，但計票過程緩慢，仍未有最終結果。

更讓外界吃驚的是，選票並未如選前預測般一面倒，預期中的民主黨藍潮並未出現。川普與民主黨候選人拜登（Joe Biden）互有領先，不少關鍵搖擺州的差距甚至不到2個百分點。

民調失準固然成為外界討論的焦點，但選情緊繃也讓選戰可能進入新戰場。

川普今天凌晨2時25分在白宮發表談話，幾乎肯定自己可望連任，只差沒有正式宣布。但今天一早，隨著通訊投票的票倉開出，川普在密西根、威斯康辛、賓州的領先縮小，甚至被拜登超前，讓川普一改深夜坐等開票的安靜，一連推文數篇質疑開票公正性。

依民主黨與共和黨支持者特性分析，一般認為提前投票的選票中支持拜登的比例遠高於川普，在開完現場投票的選票後，後面開出的通訊選票預估會傾向拜登。但川普支持者則質疑「灌票」，認為通訊投票結果一次公布怎會一口氣衝出上萬、甚至6位數選票，在選情高度膠著下，各種陰謀論四起。

儘管計票仍在進行中，蓄勢待發的川普陣營已經展開行動，向密西根州索賠法院（Michigan Court of Claims）提出訴訟，以停止繼續計票，並要求檢視已經開完的選票；同時也打算要求威斯康辛州重新計票。川普陣營也打算在賓州提出類似密西根州的訴訟，終止賓州計票。

若法院接受川普陣營訴求，大選將進入法律戰。國會山莊報（The Hill）報導，川普與拜登競選陣營都已經展開募款，以因應耗費數百萬美元且可能曠日廢時的法庭攻防戰。川普選前執意提名並通過的保守派最高法院大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett），是否能如川普預期發揮作用，勢將成為外界放大觀察的焦點。

以近年來選戰結果最接近的2000年美國總統大選為例，當年最終選舉結果在大選投票日36天後才定案。

當年民主黨候選人高爾（Al Gore）在佛羅里達州與共和黨候選人小布希（George W. Bush）票數接近。民主黨方面要求重新計票後，最後由美國最高法院在當年12月12日否決重新計票要求，讓小布希成為總統當選人。

 

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