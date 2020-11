趕往賓州！　川普私人律師：那裡有「大規模」選票詐欺

記者張方瑀/編譯

川普私人律師、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)4日在推特發文表示,目前川普的律師團隊正趕往賓州費城,因為那裡出現「大規模」選票詐欺。他接受媒體採訪時也說,競選團隊將會提出數個訴訟,甚至擴大到全國範圍,目的就是要暫停幾個關鍵州的計票工作。

▲前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)。(圖/達志影像/美聯社)

En route to Philadelphia with legal team.



Massive cheating.@realDonaldTrump up by 550,000 with 75% counted.



Will not let Philly Democrat hacks steal it!