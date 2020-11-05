監票被擋！川普支持者高喊「停止開票」　硬闖底特律計票中心　

記者張方瑀／編譯

美國總統大選開票進入最後階段，民主黨總統候選人拜登264票的領先優勢，大幅領先川普。川普的支持者4日下午開始湧入底特律市（Detroit）的計票中心，猛喊口號要求停止計票，選務人員試圖阻擋，現場一片混亂。

▲川普支持者包圍底特律計票中心。（圖／達志影像／美聯社）

Election challengers shout “Stop the count” as poll workers count absentee ballots in #Detroit, Michigan in the 2020 general election @washingtonpost #Election2020 — Salwan Georges (@salwangeorges) November 4, 2020

根據《The Mercury News》報導，大批川普的支持者4日下午進入底特律的計票中心，要求加入監票，不過該是選務人員因新冠肺炎疫情的名額限制，禁止約30名到場的川普支持者進入，結果引發不滿。

#BREAKING: Large, animated crush of “stop the count” protestors trying to push their way into TCF hall in #Detroit where ballots are being counted.



They’re being blocked by guards at the door.



Pizza boxes are pushed against the window to obstruct view. It’s tense. @NBCNews pic.twitter.com/zFhzd88skX — Steve Patterson (@PattersonNBC) November 4, 2020

大批川普的支持者包圍計票中心，在現場高呼「停止投票」、「停止計票」，更持續試圖擠入。選務人員不得不拿起紙板，甚至是披薩的盒子擋住窗戶，最後只能要求警方介入協助處理。

▲工作人員用紙板擋住計票中心窗戶。（圖／達志影像／美聯社）

民主黨籍民調觀察員莉茲（Liz Linkewitz）表示，她和其他民主黨的支持者也被拒絕在門外，這並不是黨派的問題；現場計票人員也向《路透社》記者指出，共和黨支持者試圖放慢和阻止計票。

根據當地選務規定，因為防疫必須保持社交距離，所以計票中心內僅允許134名監票人員入場，但當天卻有高達400人「不分黨派」相繼湧入。

►川普開票「一夕變天」失守2關鍵州...美前官員指出重大疑點！

►川普團隊選舉訴訟總整理！ 再增喬治亞「3+1州法律戰」

►趕往賓州！ 川普私人律師：那裡有「大規模」選票詐欺

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽 Podcast掌握 美選及國際局勢