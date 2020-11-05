蔡正元喊「瘦肉精白吃了」：台灣得罪拜登賠了夫人又折兵

▲國民黨前立委蔡正元。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

美國總統大選開票仍在進行中，美國總統川普與民主黨候選人拜登兩人競逐備受關注。對此，前國民黨立委蔡正元５日表示，現在川普連任選情岌岌可危，川普若沒有連任，瘦肉精白吃了，又得罪了拜登，台灣人就賠了夫人又折兵。

針對美選，蔡正元在臉書直呼，瘦肉精白吃了，美國瘦肉精豬肉產業鍊上中下游，從牧場到出口商，都是美國農業州的選票，就是瘦肉精州的選票，也是川普要爭取的選票。

他抨擊，台灣有綠大官為了幫川普助選，拉攏瘦肉精豬肉州的選票硬要在美國大選前，蠻橫的要台灣人吃瘦肉精，連小學生營養午餐都要吃瘦肉精。

蔡正元說，現在川普連任選情岌岌可危，川普若沒有連任，台灣人吃了瘦肉精，又得罪了拜登，台灣人就賠了夫人又折兵。

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