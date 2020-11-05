川普輸掉關鍵搖擺州密西根！質疑「作票」　秒被推特警告

▲美國總統川普不會輕易認輸。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

民主黨參選人拜登連續奪得威斯康辛州和密西根州後，現任總統川普隨即在推特發文，表示包括賓州在內，自己在多州都是處於領先狀態，但現在密西根竟然開出拜登勝選，讓他質疑有作票舞弊的行為。然而川普的發言與不論左右派媒體均不相同，推特立刻在其推文標籤「資訊有誤」，甚至屏蔽其近似陰謀論的推文。

川普在推文中表示，他和團隊先前已指出不論在賓夕法尼亞州、喬治亞州、北卡羅萊納州，「每一個都是川普大領先」，「我們在這裡聲稱密西根州，如果，有可能其實是，就像到處都有回報一樣，有大量的非法選票被投入票匭。」

然而在川普作出此臆測之前，並沒有傳出有大量選舉舞弊的情形，僅零星傳出至少2件「以死人名義投票」的單一事件，也尚無證據證明為組織舞弊。

同時，川普的推文一貼出後，推特官方一如其創辦人兼CEO杜錫（Jack Dorsey）在選前一場聽證會上的承諾，已將川普該篇有偏誤和誤導訊息的推文貼上警告標籤，「當這則推文貼出時，官方來源可能尚未就此發出消息。」

對於密西根的作票指控，推特更直接屏蔽該則推文，並加註警語，「這則推特的部分或全部內容具有爭議，並有誤導選舉或其他公民進程的嫌疑。」