川普輸掉關鍵搖擺州密西根！質疑「作票」　秒被推特警告

▲美國總統川普不會輕易認輸。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

民主黨參選人拜登連續奪得威斯康辛州和密西根州後,現任總統川普隨即在推特發文,表示包括賓州在內,自己在多州都是處於領先狀態,但現在密西根竟然開出拜登勝選,讓他質疑有作票舞弊的行為。然而川普的發言與不論左右派媒體均不相同,推特立刻在其推文標籤「資訊有誤」,甚至屏蔽其近似陰謀論的推文。

川普在推文中表示,他和團隊先前已指出不論在賓夕法尼亞州、喬治亞州、北卡羅萊納州,「每一個都是川普大領先」,「我們在這裡聲稱密西根州,如果,有可能其實是,就像到處都有回報一樣,有大量的非法選票被投入票匭。」

然而在川普作出此臆測之前,並沒有傳出有大量選舉舞弊的情形,僅零星傳出至少2件「以死人名義投票」的單一事件,也尚無證據證明為組織舞弊。

同時,川普的推文一貼出後,推特官方一如其創辦人兼CEO杜錫(Jack Dorsey)在選前一場聽證會上的承諾,已將川普該篇有偏誤和誤導訊息的推文貼上警告標籤,「當這則推文貼出時,官方來源可能尚未就此發出消息。」

對於密西根的作票指控,推特更直接屏蔽該則推文,並加註警語,「這則推特的部分或全部內容具有爭議,並有誤導選舉或其他公民進程的嫌疑。」

We have claimed, for Electoral Vote purposes, the Commonwealth of Pennsylvania (which won’t allow legal observers) the State of Georgia, and the State of North Carolina, each one of which has a BIG Trump lead. Additionally, we hereby claim the State of Michigan if, in fact,.....