竹科人夫「宿舍床戰小三1年」：不小心又讓她懷孕　妻哭到乾眼症

▲小三辯稱，她素無男女交往經驗，思想單純，不諳男女情事，情竇初開而沉浸於甜蜜熱戀中，實難發現對方已婚。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名張姓女子和在竹科上班的姚姓人夫交往，還兩度懷了對方的孩子，被姚男正宮提告求償80萬元。但她辯稱以前沒交過男友，情竇初開之下不知男方已婚。不過，男方證稱，張在和他嘿咻前，要求他收起和老婆的合照。法官因此判小三賠償40萬元。

判決指出，元配控訴，和姚男2013年結婚，張女明知丈夫有配偶，竟在2017年5月至2018年6月間，在他的公司宿舍發生多次性行為，導致張先後懷孕，並兩次至婦產科服藥流產；她察覺丈夫生活作息有異，看到他和張的LINE對話紀錄，經詢問對方坦承通姦。

元配指控，她傷心過度，每日以淚洗面，導致兩眼患有結膜炎、乾眼症，更因此罹患憂鬱症，因此提告求償80萬精神慰撫金。

張女不否認與姚男發生兩次性行為，但辯稱與對方交往時，並不知他已婚；她素無男女交往經驗，思想單純，不諳男女情事，情竇初開而沉浸於甜蜜熱戀中，實難發現對方已婚，難謂她具有故意或過失侵害原告權利。

▼元配哭到罹患乾眼症、憂鬱症。（示意圖／翻攝免費圖庫pakutaso）

但姚男證稱，和被告3、4年前在樂團認識，大概2017年3、4月比較密集來往，當時彼此有好感，有約她一起到宿舍房間吃飯、看電視，當下房間有跟太太的結婚照；兩人同年5月開始發生性行為，在那之前，「女方有跟我反映不想我跟我太太的合照，所以請我把它收起來。」

姚男說，後來還是繼續跟被告交往，中間過程也有發生性關係，2018年7月，「我又不小心讓她懷孕…發生性關係的地點在我公司宿舍，跟被告發生的性關係次數沒辦法統計。」

姚男表示，第一次和張女的性行為是2017年5月，最後一次是2018年6、7月，每次都是在他公司宿舍，「被告一開始就知道我有老婆，因為2017年4月間有來我房間，就有看到我跟原告的婚紗合照，我宿舍房間門口也有貼『喜』字。」

新竹地院法官認為，被告在姚男婚姻存續期間中，和他發生多次性行為，逾越正常關係交往，致原告在婚姻關係中受到相當程度精神苦楚；但認為原告請求80萬元賠償尚屬過高，審酌被告化工碩士畢業，因此判賠40萬元。全案可上訴。