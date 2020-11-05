守大老闆身邊40年產1子　說好給3千萬只來5百萬...小三提告結果曝

▲小三周女與已婚熊男交往近40年並生下一子，熊男為感念她生子，允諾給3000萬元但卻只給付500萬元，周女憤而提告。（圖／達志／示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

周女與熊姓老闆進行地下戀情常達近40年並生下一子，熊男為感念她長年育子的辛勞及對他的關照，願拿3000萬元給她們母子生活，但卻只給付500萬元就停止，於是周女提起「道德上義務贈與」民事訴訟。台北地院認為，周女與熊男的婚外情，已嚴重破壞婚姻忠誠義務，在道德上有何權利義務可言，對此判她敗訴，可上訴。

周女表示，她與熊男交往期間生下1子，但因為熊男已經有婚姻且沒有做離婚打算，這樣的地下戀情無法曝光，導致兩人產下的兒子多由周女照顧，而熊男也已認養兒子並跟從他姓。2017年4月間，熊男主動表示為了感念她多年對他的關照以及養育兒子辛勞，願意贈與她3000萬元，作為母子生活所需費用，但熊男後來卻只給付500萬元。

周女認為自己給予熊男精神上多的陪伴以及支持，遠遠勝過長年在國外定居的正宮，所以熊男願意贈與是基於感念她多年的陪伴，和感謝她獨力扶養熊兒子長大，為了讓母子可以獲得更好的生活，應為履行道德上義務的贈與，且強調兩個人雖然是婚外情，但是這段感情是相當美好且愉悅的，並沒有不道德，因此3千萬是屬於「道德上義務贈與」，是不得撤銷，所以周女請求其中一部分的1千萬元。

▼周女為熊男產下一子，並跟從父姓。（圖／達志／示意圖）

經查周女拿出5張100萬元支票兌現明細，由此可見熊男確實曾贈與500萬元，但依照現行法規，未經公證或為履行道德上的贈與，熊男是可撤銷的，況且2人是婚外情關係，嚴重侵害元配配偶權，2人也因婚外情產下1子，依一般社會通念，難認熊男對周女有何道德義務存在。

法官認為，周女為熊男婚外情對象，實在難認熊男有需要照顧周女晚年、或是得感謝她多年陪伴的道德上義務，雖然現在已經沒有以刑罰可處罰通姦行為，但婚姻的忠誠義務和親密關係仍屬社會所共信的價值，婚外情在道德上有何權利義務可言？對此判周女敗訴。

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