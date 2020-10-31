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人夫電梯內激吻…鄰驚呆：女主換人？　「一張發票」她崩潰了

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▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲陳姓人妻因為一張買保險套的發票，發現丈夫外遇。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名人妻因一張購買保險套的發票而意外發現老公外遇「前女友」，前女友雖堅稱自己在不知情的狀況舊情復燃，但實在是無心之過，人妻對於小三的說法不買單，認為對方避重就輕，堅持提出50萬民事求償，法官審視證據及雙方說法後，認定小三侵害配偶權屬實，判賠20萬元。

擔任護士的陳女說，她在竹科工作的葉男2012年結婚，沒想到也逃不過「7年之癢」，2020年元月陳女在丈夫口袋發現買保險套的發票，之後還在他手機內發現丈夫與曾姓「前女友」死灰復燃，兩人還有親密簡訊及對話。

丈夫坦承趁妻子回娘家時，找曾女到家中炒飯，共度5天親密時光，兩人毫不避諱世俗眼光，在電梯激情擁吻，連鄰居都被嚇呆。陳女認為，曾女明知葉男已婚，還皇之入住她家，與人夫發生親密關係，讓她精神痛苦，要求曾女賠償50萬元精神損失。

曾女辯稱，當時和葉男分手的很不愉快，所以期間幾乎是完全無往來，也沒有看過葉男臉書，直到重逢後，葉男約她去吃飯，也未提過自己的婚姻，她到葉男家也沒看過婚紗照。

今年過年她再次去葉男家，幫他口交及打手槍，直到5天後離開時，葉男才說自己已婚。

事情曝光後，她也出面向林女道歉，堅稱自己是在不知情的情況下與葉男複合，屬無心傷害，只是真的拿不出50萬賠給對方，要求法官駁回原告所請。

正宮陳女說，丈夫的臉書明確紀錄他是已婚身分，一家人出遊打卡也會標註對方，就算曾女真的沒看過丈夫臉書，但是家中明明掛著她們的婚紗照、浴室中雙人的盥洗用具、家中置有女性保養彩妝用品，且丈夫也向她坦承，曾女曾問他「你老婆呢？這樣你老婆不會發現嗎？」，所有的細節都證明曾女在知情下破壞她的家庭。

法官認，曾女曾與葉男交往過，分手8年後重逢，不僅擁吻還到葉男家中留宿數晚，更幫他口交、打手槍，雙方都是30歲以上的成年男女，不可能不關注葉男的婚姻關係，且曾女在葉家住了5天，一定會發現客廳、主臥的婚紗照、女性用品，不可能視若無睹，況且，葉男還證稱曾女質問「你老婆呢？這樣你老婆不會發現嗎？」，都可證明曾女知情葉男已婚身分，認定曾女不法侵害原告配偶身分法益情節重大，判賠20萬元。

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