和老婆吵架嗆警「你們像流氓」　夫掰：我長年留美不會形容

記者黃翊婷／綜合報導

新竹趙姓男子自稱在美國做過很多事情，但在台灣沒有工作，今年3月15日在家中與妻子發生爭執，卻與前來現場處理的兩名警員爆發口角，稱兩警像流氓、神經病等等。雖然他後來辯稱是因為長年留美不太懂要怎麼形容這個狀況，不過新竹地院法官不採信，日前依侮辱公務員罪判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

▲趙男聲稱看不慣警察的行為，才會形容他們像流氓。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關）

判決書中提到，新竹縣警局勤務指揮中心3月15日凌晨3時、晚間11時許分別接獲報案指稱有毆打情事，於是通報六家派出所曾姓、謝姓兩名警員前往處理；兩警抵達後經過屋主（即趙妻）同意入內，並要求夫妻倆提出身分證，沒想到竟然挨罵「挖操」、「我剛剛罵你了嗎？神經病」、「你們派過來跟流氓一樣啦」、「那個瘦子像流氓一樣」。

趙男被逮之後矢口否認侮辱公務員，辯稱是因為覺得這件事情很荒謬，才會說出「挖操」，不是針對誰講的，單純只是口頭禪，至於那句神經病也不是在罵警察，是對妻子說的，「我對整個情況覺得公務員沒有依法行政，我長年在美國，不知道怎麼形容，只能說他們像流氓一樣，質疑他們的行為，沒有說他們就是流氓。」

▲兩警前往處理夫妻吵架，卻掃到「颱風尾」。（示意圖／123RF，與本案當事人無關）

不過，新竹地院法官勘驗現場錄影內容，發現趙男是在警員詢問「你剛剛罵什麼」之後，大聲回答「我有罵你了嗎」，一轉身隨即脫口而出一句「神經病」，假如真的是在罵妻子，應該會在更早之前受到妻子指責的時候說，而不是在回應完警員問題之後突然冒出這麼一句話。

法官接著指出，「挖操」、「神經病」、「流氓」等語都有貶低他人人格、損及他人尊嚴的意思，依據我國國情，若在與對方言語爭執期間，用上述言詞辱罵，當屬侮辱性之言詞，這是眾所皆知的事實，最終認定趙男上述說詞都是卸責之詞，不足採信，考量到他經濟狀況尚可、沒有負債，日前依侮辱公務員罪判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。