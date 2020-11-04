快訊／石門台二線放鴿貨車追撞工程車　車頭全毀駕駛一度受困

記者郭世賢／新北報導

新北市石門區4日上午近10時發生車禍，一名男子駕駛一輛放鴿小貨車行經台二線23.3公里處（石門往三芝方向），疑車速過快，直接衝撞前方施工中花圃工程車，導致車頭嚴重凹陷全毀，男駕駛一度受困車內，新北市消防局獲報趕抵，協助駕駛脫困，意識清醒，身上多處擦挫傷，由救護車將人緊急送往醫院救治；當時工程車人員在道路施工，車上無人，確切事故發生原因，仍有待警方進一步調查釐清。

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▲▼石門台二線放鴿貨車追撞工程車，男駕駛一度受困...車頭凹陷全毀。（圖／記者郭世賢攝，下同）