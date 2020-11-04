無照男酒駕時速90跑給警追　22秒後1死4傷…法官判賠874萬

記者陳凱力／新竹報導

新竹35歲羅姓男子，2019年5月酒後駕駛BMW汽車，載著2個堂兄弟外出兜風，因車子行進路徑歪來歪去，巡邏警方見狀便要求停車受檢，孰料羅男一個大轉彎逆向落跑，逃了1公里多竟失控衝撞對向護欄，把機車雙載的一對男女騎士撞飛至邊坡，造成1死1重傷。新竹地院依酒後駕車肇事而致人於死罪，加上羅男是累犯，判處他7年有期徒刑；死者妻小也再對羅男提出刑事附帶民事求償，法官判賠847萬餘元。

▲羅男無照酒駕又超速行駛，撞擊力道大到整台車都嚴重變形。（圖／記者陳凱力翻攝）

羅姓男子去年5月間酒後無照駕車，搭載兩名堂兄弟外出，行經關西鎮台三線1處加油站附近，因變換車道未打方向燈，剛好被巡邏警車發現，要求停車受檢。



羅男假意停車受檢，趁著警員準備下車時，直接大轉彎跨越行車分隔線後加速逃逸，沒想到行駛1公里後，卻高速失控撞上涂姓騎士搭載朱女的機車，強大的力道將對方2人撞飛到路旁邊坡，涂男傷重死亡，而朱女多處骨折、身受重傷。



羅男酒測值達0.43，肇事車上還有瓶空啤酒瓶，酒醉的羅男下車後不斷嘔吐、邊走邊晃，一臉酒醉茫然的模樣。

▲痛失家中經濟支柱的涂妻再向羅男提出民事賠償告訴。（圖／記者陳凱力攝）

本案經過法院審理，法官依酒後駕車肇事而致人於死罪，累犯，對羅男判處7年有期徒刑；不過，涂男死亡後，還留下新婚3年的25歲妻子及2歲大的稚兒，家中頓失經濟支柱，涂妻再對羅男提出刑事附帶民事求償，索賠1551萬元。

法官認，羅男酒後為躲警察攔檢，因閃避不及撞上凃男機車，導致1死1重傷，且據交通事故鑑定認定，羅男屬無照且酒精濃度過量駕駛，又超速行駛致失控導致車禍，認定被告與死者死因有相當因果關係。

羅男因一直未與死者家屬和解，也未取得諒解，遭法院重判7年有期徒刑，民事部份，也均未到庭陳述意見，也沒有以書狀表達意見。法官審酌原告及被告社經地位、收入以及傷害情節，判羅男應賠847餘萬元。

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