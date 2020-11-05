轎車凌晨闖國道工地　猛撞工程車「拒馬砸爆擋風玻璃」...駕駛受困

記者游宗樺／台北報導

台北市5日凌晨3時許，一輛轎車於國道1號南下21.9公里處撞上工程車，整輛轎車車頭凹陷卡在工程車尾，車斗上的工程拒馬砸破擋風玻璃，轎車駕駛一度卡在變形的車內，副駕駛則是無大礙自行脫困。警消到場動用破壞器材，將年約50歲的駕駛救出，所幸送醫急救後無生命危險。警方已派員到醫院了解事故原因，將對駕駛酒測釐清是否涉及酒駕。

▲轎車衝進國道工地，撞上工程車後擋風玻璃遭拒馬砸破。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，當時國道1號正在進行結構補強工程，白色轎車行經行經該路段時，不明原因突然衝進工地裡，直直撞上工程車車尾，把工程車右側車斗門撞掉，車上載的工程拒馬砸在轎車擋風玻璃上，年約50歲的男駕駛因車體變形受困車內。

▲轎車車頭嚴重變形。（圖／記者游宗樺攝）

工程車駕駛表示，由於該路段的水泥結構需要補強，從昨日晚間10時許便在內側車道進行工程，同時在後方擺放三角錐、警示燈警戒，不料在工程結束準備收工離開時，突然一輛轎車高速衝來，工程車也被推撞往前撞到路中分隔島，還好當時人在工程車內，並沒有受傷。

警消到場，發現車上乘客已自行脫困，在利用救助器材後，成功把駕駛救出，送往馬偕醫院急救後並無生命危險。警方已在現場拍照採證，將對駕駛進行酒測，並調閱監視器釐清事故原因。

▲轎車駕駛送醫後無生命危險。（圖／記者游宗樺翻攝）